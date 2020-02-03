Raf Simons離開CK後，將加入Prada？Miu Miu男裝有機會重啟

▲前Calvin Klein總監Raf Simons有很大機會加入Miu Miu。（圖／路透社）

編／Linda

日前Twitter上的一則貼文在時尚界引發熱議，謠傳曾經執掌過Jil Sander、Dior和Calvin Klein的比利時設計師Raf Simons即將前往Prada集團旗下子品牌Miu Miu任職。52歲的Raf Simons自從Calvin Klein離職後就一直把重心放在經營自己的同名品牌。

1月才剛結束巴黎時裝週的他被爆出最近開始在義大利米蘭找房子，根據時尚權威媒體《WWD》報導，Miu Miu的公關和設計部門的辦公室也已從巴黎搬到米蘭，更加讓外界猜測，雖還沒有任何消息可以證實，但與Miuccia Prada擁有多年好友交情的他被延攬入主集團的機會甚高。

在 Instagram 查看這則貼文 Raf Simons Official（@rafsimons）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 15 日 上午 10:52 張貼

《THE WALL STREET JOURNAL》的編輯Jacob Gallagher在Twitter上發文寫道：「得知Raf Simons即將至Prada任職，沒有其他的細節。」雖然釋出後沒多久就刪除，仍引發網上熱烈討論。

截止目前尚未有確切的消息，但隨著2020春夏時裝周的開始，PRADA與Raf Simons的下一步都將成為媒體焦點。