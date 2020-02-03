凱特王子妃穿舊禮服　戴梵克雅寶27萬項鍊搭出新意

▲威廉王子（左）與凱特連袂出席英國影藝學院電影獎，凱特舊衣重穿以Alexander McQueen禮服亮相。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

素有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎（BAFTA）於倫敦時間2日登場，威廉王子與王子妃凱特再度出席，表示對英國演藝圈盛會的支持。凱特身穿鍾愛的設計師品牌Alexander McQueen白色雪紡點綴金色珠繡禮服亮相，眼尖的王室迷立刻發現，她舊衣重穿！

▲凱特（右）搭配法國珠寶世家梵克雅寶招牌的Magic Alhambra珍珠母貝珠寶。（圖／達志影像／美聯社）

凱特推動環保綠時尚不遺餘力，常以身作則將穿過的單品重新組合搭配，變化出新風貌，但正式晚裝辨識度高，很難再做特別更動，但凱特不以為意，重穿2012年造訪馬來西亞曾穿過的Alexander McQueen禮服，出席BAFTA頒獎典禮。

▲凱特所戴的梵克雅寶Magic Alhambra 6枚珍珠母貝墜飾項鍊，279,000元。（圖／品牌提供）

身著相同的禮服想求變化，可從妝髮與珠寶配飾著手，此次凱特梳起髮髻，搭配總值約47萬元的法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）經典Magic Alhambra珍珠母貝耳環與項鍊，此系列的靈感源自四葉草，採用不對稱的設計展現優雅又不失活潑的風格，為凱特添亮點。