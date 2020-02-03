《她們》姐妹比美！瑟夏羅南細肩禮服氣質勝出　妹妹自信駕馭怪裙

▲瑟夏・羅南（Saoirse Ronan）穿著Gucci禮服出席第73屆英國電影學院獎。（圖／達志影像）



記者王則絲／外電報導

第73屆英國電影學院獎（BAFTA）於英國倫敦時間2日登場，被外界看好的《Little Women》（台譯：《她們》）此次成功入圍最佳女主角與最佳女配角，在電影中飾演姐妹的瑟夏・羅南（Saoirse Ronan）與佛蘿倫絲・普伊（Florence Pugh）一同盛裝出席，姐姐低調氣質、妹妹自信搶眼，兩人都美到不行。

▲佛蘿倫絲・普伊（Florence Pugh）自信駕馭浮誇桃紅色長禮服。（圖／達志影像，以下同）



在電影中飾演女主角喬的瑟夏・羅南穿著Gucci 黑色細肩帶禮服出席第73屆英國電影學院獎，十分低調素雅，沒有過多華麗的裝飾，更襯托出瑟夏・羅南本身的美貌與透亮白皙的肌膚，清淡妝容凸顯她翠藍的眼眸，用高貴氣質從眾多豔麗女星中脫穎而出，搭配爛蕃茄紅色的氣勢紅唇，同時也增添了女人味，粉絲們都不斷大讚：「我的女神太美了！」、「笑容太甜。」

而在《她們》中飾演妹妹艾美的佛蘿倫絲・普伊則是選擇一套來自Dries Van Noten的搶眼桃紅色長禮服登場，浮誇的燈籠澎袖、從袖口延伸到胸下的抓皺設計，以及澎澎的長裙擺，搭配Tiffany & Co.鑽石項鍊與耳飾，讓她在場中特別奪目，雖然有許多網友認為：「佛蘿倫絲很美，不過裙子有點怪。」看來大眾對設計前衛的禮服不太買單，但佛蘿倫絲以自信成功駕馭這身浮誇裝扮，與姐姐的簡約素雅展現出不同的時尚態度。

因電影《她們》兩人都收編的不少粉絲：「穿什麼已經不重要，因為臉太漂亮啦！」瑟夏・羅南的簡約時尚感，低調卻出眾，而佛蘿倫絲・普伊則是大顯氣勢，盡展俏皮風格，雖然兩位並未在本屆抱回大獎，卻同樣驚豔全場，年齡都還十分年輕的兩位女演員，也讓人相當期待未來的表現。

▲橄欖綠的眼珠巧妙與服裝形成對比。（圖／翻攝自IG＠rebeccacorbinmurray、@naokoscintu）

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