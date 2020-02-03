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莎莉賽隆PK火辣「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森　雙姝禮服一路開到腹部吸睛

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▲▼ 莎莉賽隆與黑寡婦。（圖／達志影像／美聯社））

▲莎莉賽隆穿Dior紫色低胸禮服，性感地很高級。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

倫敦時間2日登場的第73屆「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA），今年星光大道上黑衣當道，多數女星選擇黑色禮服亮相，唯獨角逐影后寶座的莎莉賽隆（Charlize Theron）、史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）選穿亮色系且超低胸的性感禮服出席盛會，兩人雖然雙雙被給以《茱蒂》（Judy）贏得最佳女主角獎的蕾妮齊薇格（Renée Zellweger），不過出色穿搭仍成為討論焦點。

▲▼ 莎莉賽隆與黑寡婦。（圖／達志影像／美聯社））

▲莎莉賽隆搭配Tiffany首度曝光的T1鑽石項鍊。（圖／達志影像／美聯社）

莎莉賽隆出席英國影藝學院電影獎，選穿與她友好的Dior，訂製胸口一路開到腹部的超低胸紫色禮服，想營造舊時好萊塢風華，又以腰帶引出一些當代摩登感，讓她性感地很高級，同時搭配Tiffany & Co.首度曝光的T1系列鑲嵌10克拉鑽石的頸鍊，再次展現紅毯資優生的穿搭功力。

▲▼ 莎莉賽隆與黑寡婦。（圖／達志影像／美聯社））

▲史嘉蕾喬韓森穿Versace粉色禮服大秀火辣身材。（圖／達志影像／美聯社）

「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森也大方表現她的傲人身材，穿上Versace花費550小時打造的粉紅禮服，幾何圖案的上半身綴滿施華洛世奇水晶、下方裙襬則是羽毛裝飾，走動間充滿律動感，也只有氣場滿點的她能駕馭了。

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