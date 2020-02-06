楊祐寧「綠色宣言」暖心號召粉絲　Timberland承諾5年內種樹5000萬棵

▲Timberland與楊祐寧一同呼應Nature Needs Heroes企劃，承諾未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著全球永續經營的步伐與戶外品牌越走越近，Timberland在最新一季繼續呼應Nature Needs Heroes企劃，一如以往向著保護環境的承諾前進，更邀請到演員楊祐寧一同響應：「將在未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 。」希望喚起每一份微小的自覺，匯聚成巨大的改變。

▲楊祐寧身體力行鼓勵大家關注環保議題，參與內蒙古科爾沁沙漠的造林計劃。（圖／品牌提供）

演員楊祐寧健康形象受到粉絲與品牌青睞，此次與Timberland攜手實踐Nature Needs Heroes企劃，最新曝光的形象影片中，楊祐寧換上俐落工裝外套，行走在草地中，身上穿的乃至腳踩的皆為永續經營下的產物，楊祐寧表示：「身為一位公眾人物，我的社會責任就是發生自身的影響力，鼓勵所有人關注環境保育的議題。」楊祐寧除了參與Timberland在中國內蒙古科爾沁沙漠的造林計劃，也在日本非營利組織Green Network的帶領下，親手種下樹苗，藉由造林減少沙塵暴對亞洲沿海地區的影響，楊祐寧身體力行號召粉絲一同響應，掀起不少討論。

▲Timberland在過去19年已在全球種下1200萬棵樹，今年承諾五年內再種下五千萬棵樹 。（圖／品牌提供）

不僅於此，回顧過往19年，其實Timberland早在全球種下1200萬棵樹，你走過的路、看過的風景，或許都存有品牌留下的足跡。對此，Timberland於今年（2020）大膽許下承諾，將在未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 ，數量超乎從前兩倍之多，也考驗著大家對於綠色宣言的承諾決心。

▲MOUNT TECUMSEH WORKER 外套NT$6,500；TREADLIGHT 6吋防水靴NT$6,900。（圖／品牌提供）

當然在此次產品設計中也能看出Timberland的用心，逐漸採用更多回收、有機及可再生物料製造，楊祐寧演繹的小麥色工裝外套，以無化學或農藥成份的有機棉及Timberland專利ReBOTL™纖維製造；腳上踩的俐落防水靴，則是來自LWG銀級製革廠，該系列運用永續發展創新物料減少對環境的破壞。

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