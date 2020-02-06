fb ig video ETtoday search mobile

楊祐寧「綠色宣言」暖心號召粉絲　Timberland承諾5年內種樹5000萬棵

> >

▲Timberland與楊祐寧一同呼應Nature Needs Heroes企劃，承諾未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

隨著全球永續經營的步伐與戶外品牌越走越近，Timberland在最新一季繼續呼應Nature Needs Heroes企劃，一如以往向著保護環境的承諾前進，更邀請到演員楊祐寧一同響應：「將在未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 。」希望喚起每一份微小的自覺，匯聚成巨大的改變。

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲楊祐寧身體力行鼓勵大家關注環保議題，參與內蒙古科爾沁沙漠的造林計劃。（圖／品牌提供）

演員楊祐寧健康形象受到粉絲與品牌青睞，此次與Timberland攜手實踐Nature Needs Heroes企劃，最新曝光的形象影片中，楊祐寧換上俐落工裝外套，行走在草地中，身上穿的乃至腳踩的皆為永續經營下的產物，楊祐寧表示：「身為一位公眾人物，我的社會責任就是發生自身的影響力，鼓勵所有人關注環境保育的議題。」楊祐寧除了參與Timberland在中國內蒙古科爾沁沙漠的造林計劃，也在日本非營利組織Green Network的帶領下，親手種下樹苗，藉由造林減少沙塵暴對亞洲沿海地區的影響，楊祐寧身體力行號召粉絲一同響應，掀起不少討論。

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲Timberland在過去19年已在全球種下1200萬棵樹，今年承諾五年內再種下五千萬棵樹 。（圖／品牌提供）

不僅於此，回顧過往19年，其實Timberland早在全球種下1200萬棵樹，你走過的路、看過的風景，或許都存有品牌留下的足跡。對此，Timberland於今年（2020）大膽許下承諾，將在未來五年內在全球再種下五千萬棵樹 ，數量超乎從前兩倍之多，也考驗著大家對於綠色宣言的承諾決心。

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲Timberland。（圖／品牌提供）

▲MOUNT TECUMSEH WORKER 外套NT$6,500；TREADLIGHT 6吋防水靴NT$6,900。（圖／品牌提供）

當然在此次產品設計中也能看出Timberland的用心，逐漸採用更多回收、有機及可再生物料製造，楊祐寧演繹的小麥色工裝外套，以無化學或農藥成份的有機棉及Timberland專利ReBOTL™纖維製造；腳上踩的俐落防水靴，則是來自LWG銀級製革廠，該系列運用永續發展創新物料減少對環境的破壞。

►點擊此處前往Timberland官網

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Timberland, 永續, 時尚, 戶外, 軍靴, 外套, 環保, 楊祐寧, 種樹
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大

12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

日網票選「最討厭女生10大行為」　第2名做過頭就大扣分

香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒 Ella億元身價富婆戴1900元卡西歐　復古錶洩平民作風 營養師教年後瘦身「7天不挨餓食譜」　外食族也能輕鬆做到 Air Jordan 1 '85全球只有2萬3千雙　超帥湘北配色，老鞋迷快筆記開賣日期 泫雅升格CK內衣大使美照曝光　露馬甲線＋豐滿上圍辣到噴鼻血 香水一下就沒味，可能是你忽略了噴香4大關鍵！過度摩擦最糟糕 付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面