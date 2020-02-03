▲喬科維奇手捧澳網冠軍獎盃，腕上的Seiko錶也跟著吸睛。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

澳洲網球公開賽昨進行男單決賽，尋求衛冕的「喬帥」喬科維奇（Novak Djokovic）歷經近4小時的5盤大戰，最終擊退奧地利好手蒂姆（Dominic Thiem），創紀錄第8度在澳網封王，世界排名也重返球王寶座，他高捧得來不易的冠軍獎盃盡顯欣喜之情，腕上的Seiko錶也跟著吸睛。

▲Seiko Astron喬科維奇限量款以塞爾維亞國旗顏色為主要設計概念，錶背裝飾他的簽名，81,000元。（圖／品牌提供，以下同）

喬科維奇是日本腕錶品牌Seiko Astron系列代言人，昨領取澳網冠軍獎盃時，不忘戴上品牌為他打造的同名限量錶，整只錶以他的故鄉塞爾維亞國旗色為靈感，面盤設計採藍、白、紅色，從錶款側面可發現隱藏在藍色陶瓷錶圈中的紅色線條；此外，時區數字1與9特別以紅色顯示，分別代表塞爾維亞首都及品牌發源地日本東京的相對位置，錶背則裝飾他的簽名。

▲全台限量60組的Seiko Astron喬科維奇限量款，附白色矽膠錶帶供替換。

Seiko於1969年推出全球首款石英錶「Astron」後，時至2012年以此名推出世界第一只GPS太陽能指針式腕錶，目前新款搭載電量只需前一代機芯的1/2電力5X機芯，打造世上最纖薄的GPS太陽能指針式腕錶，強調佩戴舒適感。「喬科維奇限量款」即保有此特色，並提供白色矽膠錶戴供替換，全台限量60組。而球王平日最常戴的是哪一款？答案是黑色面盤的SSH021J1腕錶，簡潔俐落的風格在休閒或正式場合都容易搭配。



▲喬科維奇私下常戴的Seiko Astron 5X系列腕錶SSH021J1，65,000元。