Lisa露亞洲最美臉蛋演繹奶茶色風衣　粉絲狂讚：連在雨中都好正

▲Lisa雨中拍攝形象照，包得密不透風連穿雨衣都美。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa深邃五官每每曝光都成為話題，此次演繹adidas形象照，穿著MYSHELTER防水風衣外套，僅僅露出巴掌臉蛋與招牌齊瀏海，即便沒有多餘修飾也引來大批粉絲齊讚：「連穿雨衣都美」、「亞洲最美臉蛋無誤。」

BLACKPINK成員Lisa以甜美氣質擄獲粉絲芳心，這回與adidas形象照曝光，Lisa站在風雨之中，雙手插口袋凝望鏡頭，不改招牌齊瀏海相當可愛，她穿上限量MYSHELTER防水風衣外套，奶茶色造型十分柔和，俐落的剪裁不分性別，加以一拉到底的拉錬打造率性風格。

▲Lisa演繹奶茶色MYSHELTER防水風衣外套，僅露出精緻五官依舊迷倒粉絲。（圖／品牌提供）

Lisa順勢戴起帽子，僅僅露出精緻小巧的臉蛋，清淡妝容之下，深邃大眼隨即脫穎而出，絲毫不被風衣埋沒，畫面曝光之後也立刻引起大批粉絲齊讚，「連穿雨衣都美」、「亞洲最美臉蛋無誤」、「奶茶色風衣超美。」

▲MYSHELTER防水風衣外套可拆肩帶超好收納，NT$9,200。（圖／品牌提供）

Lisa 穿著的MYSHELTER防水風衣外套設計靈感取自經典風衣，外層使用戶外型科技布料防風防水，內裡採三層透氣材質，穿上之後也相當舒適。性能方面也十分有看點，賦予及膝長版與連帽設計，硬挺加高立領則提供額外防護；可拆式肩帶與收納型連帽設計，絲毫不佔空間也能演繹多樣化造型，打造不同時尚美感。

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