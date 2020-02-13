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2020代表色不是只有經典藍！快背上時髦的「番紅花黃」出門吧

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編輯／Duke

色彩權威Pantone公司公布2020年代表色為經典藍（Classic Blue）後，同時也選出2020年的色彩趨勢，像是番紅花黃（Saffron）、褪色丹寧（Faded Denim）、珊瑚粉（Coral Pink）等16色皆有入選。

其中，代表春天色系的番紅花黃，不僅時髦且有聰慧的含義，因此為了即將到來的春季，下方特地挑選出5款以番紅花黃打造的精品包，快來看看有沒有喜歡的吧！

1.DIOR草原黃色霧面小牛皮馬鞍包

由DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的迷你款馬鞍包。外部以經典的「D」型磁扣搭與馬鞍形翻蓋搭配提把上的「CD」Logo，使其具有現代氣息，並與經典馬鞍包做出區別。

▲番紅花黃精品包。（圖／翻攝自FENDI官網、LOEWE官網、DIOR官網、LOUIS VUITTON官網、PRADA官網）

▲DIOR草原黃色霧面小牛皮馬鞍包，定價為台幣115,000元。（圖／翻攝自DIOR官網）

2.FENDI BAGUETTE手提包

FENDI的BAGUETTE在2019年的火紅大家有目共睹，這回換上代表春天的番紅花黃後，魅力不減反增，並且男、女都適合背戴！

▲番紅花黃精品包。（圖／翻攝自FENDI官網、LOEWE官網、DIOR官網、LOUIS VUITTON官網、PRADA官網）

▲FENDI BAGUETTE，定價為歐元2,200元（約台幣74,800元）。（圖／翻攝自FENDI官網）

3.LOUIS VUITTON（LV）NEW WAVE PM鏈帶肩背包

使用光滑面小牛皮製作的NEW WAVE PM，除了注入黃色調以外，還搭配金色鏈帶與彩色「Vuitton」字樣，是一款斜背或肩背皆可的包款。

▲番紅花黃精品包。（圖／翻攝自FENDI官網、LOEWE官網、DIOR官網、LOUIS VUITTON官網、PRADA官網）

▲LOUIS VUITTON NEW WAVE PM鏈帶肩背包，定價為台幣68,000元。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

4.PRADA束口皮革水桶包

這款皮革水桶包共有兩條背帶，其一為皮革，另一條為彩色編織。整體設計則是以Saffiano小牛皮搭配金色「PRADA MILANO」Logo呈現品牌百年的精緻工藝。

▲番紅花黃精品包。（圖／翻攝自FENDI官網、LOEWE官網、DIOR官網、LOUIS VUITTON官網、PRADA官網）

▲PRADA束口皮革水桶包，定價為歐元1,350元（約台幣46,000元）。（圖／翻攝自PRADA官網）

5.LOEWE GATE肩背包

想要低調的包款，選擇這款GATE肩背包就對了！該包款由創意總監Jonathan Anderson設計，結合馬鞍包的特性，並加入圓邊與蝴蝶結皮帶，使其擁有迷人的外型。

▲番紅花黃精品包。（圖／翻攝自FENDI官網、LOEWE官網、DIOR官網、LOUIS VUITTON官網、PRADA官網）

▲LOEWE GATE肩背包，定價為歐元980元（約台幣33,300元）。（圖／翻攝自LOEWE官網）

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關鍵字：

Pantone, 經典藍, 番紅花黃, 精品包, DIOR, 馬鞍包, FENDI, BAGUETTE, LV, NEWWAVE, PRADA, 水桶包, LOEWE, GATE
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