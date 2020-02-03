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兩歲娃出聯名彩妝！凱莉詹娜寵女兒無極限　網：想重新投胎

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▲kylie stormi女兒聯名彩妝。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@kyliejenner、@kyliecosmetics

被封為最會賺錢的部落客凱莉詹娜（Kylie Jenner），日前才在IG上預告個人彩妝品牌Kylie Cosmetics將與女兒Stormi推出一系列聯名彩妝，並附上女兒親自挑選色卡的可愛模樣，讓網友們充滿期待不斷敲碗，而在2月1日Stormi兩歲生日的這天，「KYLIE X STORMI」聯名限定系列終於正式上架！

▲kylie stormi女兒聯名彩妝。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

凱莉詹娜非常疼愛女兒Stormi，經常在IG上分享母女倆的幸福生活，且更不吝在女兒身上展現出驚人的財力，這次為了慶祝Stormi的兩歲生日，凱莉特別為女兒打造了專屬的彩妝聯名系列。

凱莉詹娜的個人美妝品牌Kylie Cosmetics因為有自身名氣的加持，一直以來都是美妝界的搶手貨，且在調色與產品質地上也頗受消費者喜愛。此次推出的母女聯名「KYLIE X STORMI」系列，包括了九色眼影盤、腮紅、霧面唇膏與唇蜜，從顏色到包裝都是依照Stormi的喜好來決定，可以看到淡粉色的包裝上點綴了漂亮的蝴蝶，十分童趣，色彩的挑選上也以少女粉色、嫩黃、紫色等顏色為主，充滿春天的氣息，也呼應即將到來情人節。

▲kylie stormi女兒聯名彩妝。（圖／翻攝自IG@kyliejenner）

陸續釋出的一系列形象廣告、照片中，難掩母女間的好感情，年僅兩歲的小Stormi已有明星架勢，與媽媽一起拍攝廣告絲毫不遜色，更悄悄圈粉無數。凱莉詹娜還在IG上Po出了女兒玩媽媽化妝品的模樣，可愛行徑萌翻一票人，雖然有些網友持反對態度，認為太早讓小孩接觸化妝品不是一件好事，但凱莉詹娜則是選擇不去限制女兒的喜好，甚至為她設計推出專屬聯名，寵女兒沒有極限。

身為凱莉詹娜的女兒，兩歲生日禮物是一份專屬聯名，網友們紛紛評論：「我兩歲時在幹嘛？」、「想重新投胎。」投以羨慕眼光，不過也有不少酸民認為：「這是在拿女兒賺錢吧？」引來正反兩邊論戰，支持的粉絲回擊：「也是為女兒未來的成功鋪路吧。」、「這是凱莉的女兒，有何不可？」

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關鍵字：

凱莉詹娜, Kylie Jenner, 女兒, Stormi, kylie cosmetics, 聯名
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