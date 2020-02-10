4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

▲安慰人往往不簡單，以下話語要避開。（圖／photo AC、pixabay、Pakutaso，以下同）

編輯／借借

許多人誇讚的話說的很伶俐，安慰別人的話卻說的很笨拙，每個人悲傷的原因不同，雖然我們都希望親友別太傷心，但有些「地雷語」卻會讓整個狀況適得其反，尤其有4種話乾脆不要說，不如沈默的陪伴著還好一點。

當初聽我的就好了

對方已經在傷心了，還拿著這句「有點責備」’、「彷彿自己高對方一等」的話來刺他，還帶點馬後炮的成分，一點加分都沒有，扣分卻直直落，反而讓對方心情更不好。

我知道你的痛苦

說真的，這句話就是個謊話，魯迅說「人的悲歡並不相通」，有誰真的能理解對方悲傷的感受？或許你說這句話是要表現自己能體會，有同理感，但事實上這句話有點狂妄，甚至根本不切實際。

我就知道會這樣

這句莫名其妙在別人傷口上灑鹽的地雷語，偏偏許多人很愛說，所以你是等著看他出糗、失敗嗎？還是等著他從悲傷中站起來？即便你之前真的看到了這樣的結果，也不需要在他面前說出口，這句話對安慰的動機沒有一點好處。

這沒什麼大不了的

或許你是想安慰對方說「沒關係，下次再加油」，但如果想為他加油，直接為他加油就好了，如果這件事對他不重要，對方為何會難過需要人安慰？除非你有個完整的理由說服他「真的是件小事，不用太在意」，不然不要用試著大事化小的方法來處理。