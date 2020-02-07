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情定卡地亞紅盒　Ballon Bleu、Ballon Blanc腕錶獻愛

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▲▼Cartier 。（圖／品牌提供）

▲Ballon Bleu de Cartier 藍氣球鑽錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

情人節將至，如何寵愛另一半？能時時刻刻佩戴讓心意隨行的腕錶，是迷人的選擇，卡地亞（Cartier）紅盒裝載的Ballon Bleu藍氣球系列、Ballon Blanc白氣球系列腕錶，正有一股優雅魔力，讓情人可一同佩戴對錶，亦可獨寵女性添亮點，甜蜜展現愛的信物。

正面與背面都是渾圓弧形的Ballon Bleu系列腕錶，佩戴時好像懸浮腕間，獨特的藍色錶冠也深邃奪目，整體如一顆星球般耀眼，而陽光紋飾面盤點綴藍鋼劍形指針與羅馬數字，更顯雅致，是男女皆宜的經典錶款，作為對錶佩戴不僅大方放閃，也彰顯兩人的好品味。

▲▼Cartier 。（圖／品牌提供）         ▲▼Cartier 。（圖／品牌提供）

▲Ballon Blanc de Cartier 白氣球腕錶26mm 鑲鑽款（左），Ballon Blanc de Cartier 白氣球腕錶26mm。

若說Ballon Bleu是星球，專寵女性的Ballon Blanc系列腕錶則宛如彗星，更為小巧秀氣，面盤同樣點綴羅馬數字、鍍玫瑰金劍型指針，但4時位置特別鑲嵌一顆散發璀璨光芒的鑽石，更顯女人味，成為進入卡地亞殿堂的親民首選。

▲▼卡地亞。（圖／品牌提供）

▲Cartier Love。（圖／品牌提供）

▲LOVE系列玫瑰金手環（上），LOVE系列玫瑰金手環窄版款（下）。

除了以卡地亞腕錶獻愛，更直白的傳情方式還能送上LOVE系列，1969年卡地亞工作室創造了線條簡潔俐落、螺絲圖騰裝飾的LOVE手環，特點是需由兩個人協力合作才能戴上，巧妙詮釋情人之間承諾與相屬關係，今日無論手環、戒指、項鍊等仍是經典的愛情印記。

關鍵字：

Cartier, 卡地亞, 情人節, LOVE, Ballon Bleu, Ballon Blanc
fashion.net

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