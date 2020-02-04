5雙不會被時尚圈淘汰的鞋款　丟掉前先想清楚

編輯／Duke 圖／翻攝自SSENSE、Dr.Martens官網

解構鞋、老爹鞋、慢跑鞋為當今最流行的鞋款，但是面對不斷變化的時尚圈，這些鞋款可能會隨時間演變被淘汰，不過，到底有哪些鞋款值得被保留下來？以下5款絕對是各位最好的投資，因為經典是「永遠的潮流」，並且也是唾手可得的單品。

1.素色高跟鞋

出色的高跟鞋是女性的好夥伴，不論搭配西裝褲，亦或是緊身牛仔褲都相當好看，並且正式與非正式場合都適合。

2.平底涼鞋

台灣夏天濕熱多雨，能有一雙簡約時髦的平底涼鞋，絕對是各位在夏天展現獨特穿搭性的利器，其中，攜帶方便的特性，也讓平底涼鞋成為出遊、野餐以及出國旅行的最佳選擇。

3.經典球鞋

舉凡Converse Chuck Taylor All Star、Vans Old Skool、Nike Cortez（阿甘鞋）等經典球鞋，都是女孩鞋櫃裡的必需品。穿搭的部分非常簡單，只需搭配工裝褲、短褲、長裙、牛仔褲即可。另外，上述幾款球鞋的購買管道眾多且便宜，如果穿壞了，一定要再買一雙！

4.黑色踝靴

黑色踝靴的重要性有如西裝外套、白襯衫，是女孩鞋櫃中最百搭的鞋款之一。同時，依據皮革、麂皮等材質的不同，視覺上也會有很大的區別。

5.軍靴

軍靴樣式多變且推出的品牌眾多，倘若各位女孩鞋櫃中的軍靴為Dr. Martens（馬汀大夫），必定要好好珍惜，因為該品牌推出的馬汀鞋，絕對是最經典的軍靴！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App