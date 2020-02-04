渡邊直美為Kate Spade拍超魔性廣告　花絮釋出全場笑到並軌

在 Instagram 查看這則貼文 kate spade new york（@katespadeny）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 8:20 張貼

記者王則絲／台北報導

台日混血女星渡邊直美以幽默、自信爆棚的特質以及可愛的外型在全球吸引大批粉絲，日前Kate Spade公布渡邊直美成為 2020全球品牌大使，並在一月底祭出首波新品宣傳片，只見渡邊直美跳起了謎樣舞蹈，無厘頭的一連串動作惹得網友直呼：「太可愛！」而近日更釋出了拍攝花絮，現場整個團隊都笑到並軌！

▲渡邊直美擔任Kate Spade 2020年全球品牌大使。（圖／品牌提供）



Kate Spade 創意總監Nicola Glass表示希望在2020年，頌揚女性如何表現出與眾不同的精神和個人風格，而渡邊直美正是最能勝任2020品牌大使的角色！她的幽默與熱情能夠激勵女性們勇於塑造自我風格，展現更迷人的笑容。

在這組形象影片與宣傳照中，渡邊直美完全是忠於自我、真實演出，她在個人IG上透露：「雖然是拍攝平面照片，但我一直在跳舞。」即便是靜態的宣傳照依然動態演出，難怪能呈現出如此逗趣的畫面。就連Kate Spade官方IG也忍不住打破放滿精修照的版面，特別和大家分享影片拍攝現場，暴露尚未後製的攝影棚畫面，只見渡邊直美在彈簧床上誇張的肢體動作與表情活靈活現，搭配背後的隱形工作人員，畫面非常搞笑。

在 Instagram 查看這則貼文 kate spade new york（@katespadeny）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 31 日 下午 4:26 張貼

從渡邊直美的貼文中右滑可以看到幾段可愛的影片片段，其中渡邊直美掛在擺盪的道具上盪來盪去，整個旋轉不受控制，讓現場拍攝團隊的成員都笑場了，網友們紛紛留言：「看直美真的太療癒～」、「影片太可愛了。」、「我可以看一百次！」

在 Instagram 查看這則貼文 渡辺直美（@watanabenaomi703）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 1 日 下午 7:23 張貼

▲這個擺盪的道具所製造的效果，就是宣傳影片中渡邊直美掛在包包吊牌上的畫面。（圖／翻攝自IG@watanabenaomi703）



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