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2020不可或缺的3大包款　每個女孩都該有一個「流浪包」

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編輯／Duke　

當精品包被冠上「It Bag」的名號後，其搜索量與曝光度必定大幅提升，例如FENDI Baguette手提包，光是去年搜索量便增長了138％。不過，It Bag的名號時常更換，到底該如何提前掌握流行關鍵，最近專家便點出2020年包款的3大趨勢，其中竟然還出現像枕頭般蓬鬆的設計！

1.擁有大面積枕頭般蓬鬆的設計

近期登場的時裝周中，總會發現Cassette肩背包的存在。其中，該包款為BOTTEGA VENETA（BV）推出，並由創意總監Daniel Lee設計，他將品牌標誌性的編織設計進行放大，使其擁有蓬鬆感，這也令Daniel Lee獲得Bloomingdales百貨時尚總監魯索（Erica Russo）的讚賞，並表示：「每個女孩都將背上Cassette肩背包。」

▲2020包款趨勢。（圖／翻攝自SSENSE、BV官網、LV官網）

▲Cassette肩背包現身於各大時裝周中。（圖／翻攝自BOTTEGA VENETA官網）

2.手拿包

儘管手拿包不是最討喜的包款種類，但憑藉著BOTTEGA VENETA The Pouch（雲朵包）在2019年大放異彩，使得手拿包被魯索斷言為「2020年不可或缺的包款」。

▲2020包款趨勢。（圖／翻攝自SSENSE、BV官網、LV官網）

▲2019年引起騷動的The Pouch。（圖／翻攝自SSENSE）

▲2020包款趨勢。（圖／翻攝自SSENSE、BV官網、LV官網）

▲手拿包被斷言為2020年不可或缺的包款。（圖／翻攝自SSENSE）

3.新月包

新月包的英文名為「Hobo」，意思為流浪漢，最初被稱為流浪包，後續才有新月包、水餃包等名稱。這款以半圓形為最大特點的手提包，主要由柔軟材質組成，其內部空間寬敞，能夠放入許多隨身物品，因此新月包預計將在2020年復興，並成為熱潮之一。

▲2020包款趨勢。（圖／翻攝自SSENSE、BV官網、LV官網）

▲新月包預計將在2020年復興。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

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關鍵字：

ItBag, FENDI, Baguette, 枕頭般, Cassette, BOTTEGAVENETA, BV, DanielLee, ThePouch, 手拿包, 新月包, Hobo
fashion.net

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