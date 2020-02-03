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最常「已讀不回」的3大星座！天秤不是忘了就是在糾結怎麼回

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▲最常已讀不回的3星座　天秤只是忘了。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

現今社會3C產品、手機發達，人與人之間的聯繫變得很方便簡單，而各式各樣的通訊軟體也變成現代人非常依賴的管道，每天接收的訊息多不勝數，其中最讓人討厭的就是傳訊息被「已讀不回」。但偏偏就是有些人很不愛回訊息，可能是忘了回，有人是過太久不想回，也有人覺得回訊息很浪費時間！像是以下3個星座，就被公認為最愛、最常「已讀不回」的一群人。

▲最常已讀不回的3星座　天秤只是忘了。（圖／翻攝unsplash、pexels）

金牛座

對於做事很按自己節奏來的金牛座，要是看到了不知道該怎麼回覆或不想回應的訊息，他們就會乾脆不回了；或是不小心錯過訊息，隔了一段時間才看到，除非是很重要、緊急的事，不然他們也會覺得既然過了這麼久也沒有回覆的必要了。或許有些人會因此認為金牛這樣是不是不喜歡自己，但其實不要放在心上，因為他們單純就是不知道怎麼回、懶得回或是覺得看到就好不用回，完全沒有你想得那麼多。

▲最常已讀不回的3星座　天秤只是忘了。（圖／翻攝unsplash、pexels）

天秤座

對於待人處事一向都很溫和又周到的天秤座來說，會發生已讀不回的情況，通常都不是他們有意為之，而是在他們的潛意識裡以為自己已經回覆過了，如果你沒跟他確認，他們自己都不會發現原來還沒回。還有另一種狀況是，愛糾結的天秤還在想說該怎麼回覆，要用什麼語氣、選哪個詞比較好、要不要加個符號……所以，就算是喜歡的人的訊息，天秤也不會秒回，只有糾結！

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▲最常已讀不回的3星座　天秤只是忘了。（圖／翻攝unsplash、pexels）

摩羯座

生活、思緒都很嚴謹周密的摩羯座，完全不懂回覆訊息快速與否會對對方造成什麼影響或困擾，因為在他們的認知裡，有其他更多事比拿著手機看訊息、回訊息更重要。對他們來說，如果真的有事要找對方，打電話或直接當面講更實在，有時候他們甚至會覺得打字很浪費時間，所以對於摩羯來說，因為不回訊息就生氣的人很「幼稚」。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 已讀不回, 訊息, 天秤, 金牛, 摩羯
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