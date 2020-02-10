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3種「職場小人」快遠離　別浪費光陰在他們身上

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▲▼上班,聊天,幹話,廢話,八卦,喝咖啡,開會,提神。（圖／翻攝自pixabay）

▲幾種類型的人通只會對人生有負面影響，保持距離為妙。（圖／pixabay）

編輯／借借

人的一生有許多的交際時光，每個人都有不同的面向，依據自己的立場、職位、狀況而有不同反應，但有幾種人的個性反映到全部的價值觀，身邊的人無論同事、朋友、上司，只要有顯露出3種「小人性格」，無論這次是不是衝著你而來，都要有所警覺，遠離這種人，不然期待他們在你人生上有所助益，都是浪費時間。

喜歡炫耀卻言不符實
不得不說，喜歡炫耀是人的天性，但有概念的人，炫耀會有所節制，該謙卑時會謙卑，若是有碰到愛炫耀卻言不符實的人，自然要保持距離，若真的沒有本事，說話的內容會越來越虛，不需要拆穿他們，但也要從旁觀察，一旦發現可信度很低，日後也無法真誠的相處，不需花時間與這種人交際。

▲說話,聒噪,八卦,長舌,男人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

用刻薄的言論說著八卦
無論在哪一個交際圈子裡，八卦總是很誘人的，跟朋友與其他人聊聊八卦很正常，但有些人的用詞相當刻薄，代表總是帶著惡意來解讀所有事，這樣的人心裡不會真正快樂，個性多疑且負面情緒重，跟這樣的人多相處，久而久之個性也會被影響。

▲八卦,閒話,謠言,傳言,流言,秘密。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

精於算計貪小便宜
這裡的貪小便宜跟一般會多拿衛生紙、贈品等的狀況不太相同，而是在所有人跟他的交往中，他很少「吃虧」，人與人之間的交往，如果太過流於算計，沒有考量對方感受的話，一是他可能不把你當做是朋友，二就是他總把自己的利益放在友情前面，遇到事情，他覺得會先以實際為考量，何必花時間跟他們建立交情？

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學
fashion.net

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