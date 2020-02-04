新年揹「紅包」招桃花、財運！26款通通一萬五有找　小資女必收

每年過年傳統大家都會換上紅色新衣寓意一整年都會大紅大紫、招招喜氣，但大紅色的打扮難免對許多人來說不敢輕易嘗試，那不如就從配件下手！

除了鮮豔活潑的大紅色之外，今年秋冬也非常流行充滿質感的楓葉紅以及酒紅色包包，拿起來既優雅又有女人味，能巧妙的提亮整體造型，不僅能幫你催旺桃花朵朵開，日日財運更能遇紅大發，好事加倍！

柯夢波丹編輯特別幫大家精選了一萬五以下有找的精品紅色包款，上班族最愛的 MICHAEL KORS、COACH、FURLA、See By Chloé 通通有！不好意思跟長輩要紅包也沒關係，自己買一款儀式感的紅色包包犒勞一下辛苦的自己，總是沒錯的吧！

Furla 金屬蜻蜓酒紅色斜背包，約NT$9,052





Marc Jacobs 酒紅色相機包，約NT$9,741





Love Moschino 附絲巾紅色斜背包，約NT$6,384

Coach 經典馬車印花酒紅色斜背包，約NT$11,660





Pinko 紅色斜背包，約NT$8,842





Versace Jeans Couture LOGO紅色斜背包，約NT$5,455

Tila March 酒紅色斜背包，約NT$12,889





A.P.C. 紅色半月包，約NT$12,199





Salvatore Ferragamo 紅色斜背包，約NT$14,867

Michael Michael Kors 酒紅色方包，約NT$7,223

L'Autre Chose 酒紅色托特包，約NT$12,679





Zanellato 紅色托特包，約NT$11,576

Michael Michael Kors 紅色Cece包，約NT$9,026





Coach 酒紅色斜背包，約NT$8,247





The Marc Jacobs 紅色肩背包，NT$13,477

Furla 圓型漸層紅色斜背包，約NT$9,476





Vivienne Westwood 紅色迷你斜背包，約NT$14,545





Loeffler Randall 酒紅色托特包，NT$10,482





Lauren Ralph Lauren 紅色斜背包，約NT$5,788





See By Chloé 楓葉紅麂皮肩揹包，約NT$10,496

A.P.C. 楓葉紅半月型斜背包，約NT$12,813

Kate Spade 楓葉紅托特包，約NT$12,746

A.P.C. 楓葉紅斜揹包，NT$15,724

See By Chloé 紅色麂皮斜背方包，約NT$9,476

Furla 紅色水桶包，約NT$10,286

文／柯夢波丹 圖／FARFETCH

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