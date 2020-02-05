揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

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四年一度的夏季奧林匹克運動會即將於日本東京登場，各家運動品牌為此紛紛啟動奧運計畫，目的就是要慶祝這項重大賽事的到來。近日，運動大廠Nike便正式祭出旗下著名鞋款Air Max 97結合奧林匹克運動會標誌性的「五環」，企圖推出「奧運五環套裝」來搶奪眾人目光。

▲Nike推出奧運五環套裝。（圖／翻攝自Sneakernews）

奧林匹克運動會的五環代表五大洲，即藍色代表歐洲；黑色代表非洲；紅色代表美洲；黃色代表亞洲；綠色代表大洋洲。此次的「奧運五環套裝」共推出5款配色，每款均採用經典的Air Max 97搭配對應的五環色調。另外，鞋款於設計上共有兩個小巧思，首先是鞋舌上的拉環為五環色調的縮寫，而鞋舌、側面、鞋底處的金勾則是代表贏得金牌的至高榮譽。





▲奧林匹克運動會的五環代表五大洲。（圖／翻攝自Sneakernews）







▲在鞋舌、側面、鞋底的設計上有兩個小巧思。（圖／翻攝自Nike）

Nike Air Max 97「奧運五環套裝」已於Nike官網與指定零售商開賣，不過，目前僅提供男生尺碼，定價則為台幣5,400元。

獲得奧林匹克運動會的金牌為運動員的最高榮譽。近日，Nike與Adidas不約而同都以金色為主調，分別推出Air Max 97與Ultra Boost 20，但兩雙鞋與「奧運五環套裝」不同，純粹為應景發布的配色，並且目前未有發售的消息消息流出，喜歡的朋友要再等等了。

▲Nike與Adidas不約而同都以金色為主調，推出Air Max 97與Ultra Boost 20的奧運金牌配色。（圖／翻攝自Adidas、Sneaker Bar Detroit）

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