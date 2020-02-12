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超懶得與外人相處星座Top 3 ！處女眼光高、水瓶世界難接近

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編輯 ／Ann 圖／翻攝自unsplash

厭世有分很多種，懶得和外人相處就是其中一種，其實許多人不是不擅長社交，而是到了新環境真的懶得交朋友，認為有知心的友人便足夠，何必再多交流？以下就公開最懶得交友星座Top 3 ！

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 3 水瓶座

要打入水瓶座的內心真的是一大難事，除了他們安於現狀的慣性之外，水瓶也很少會主動與他人交流，因為他們認為不需要去偽裝成好像很受歡迎的樣子，即便是在人群中默默不說話，水瓶也安然自得。要說他們古怪其實不然，或許是他們早就找到了自己的生活節拍。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 2 天蠍座

天蠍座在自己的生活圈相當自在，朋友多不如少而精，有幾個知心的就足夠了，也讓天蠍在朋友之間不知不覺有了「邊緣人」的封號，事實上天蠍並非冷漠，而是會看對方與自己三觀是否契合，若是價值觀各方面都聊得來，那才有交友的必要，所以天蠍的厭世是因人而異。

▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

Top 1 處女座

處女座的邊緣程度其實是一座冰山，交友的標準很高，於是很多人在他們眼裡，就成為了沒有必要多聊的類型。不過一旦接近處女，卻又發現沒那麼難聊，是外表的冷淡讓他們成為很難親近的對象，要是打開話匣子也是停不下來的類型，所以如果處女主動和你說話，代表你的魅力非常大。

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關鍵字：

星座, 運勢, 厭世, 天蠍, 處女, 水瓶, 交友
fashion.net

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