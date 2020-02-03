解析2020如何擺脫渣男　覓得好桃花

這個題目雖然對想脫單的人來說可能會測的膽戰心驚，但所謂舊的不去新的不來，如果這個新對象跟舊的一樣渣，那還不如不要！我們這次來看看妳在新的一年渣男吸引指數有多少，並且要如何擺脫渣男、爛桃花呢？指數越高代表妳的渣男吸引力愈高，指數越低那恭喜妳，渣男離妳很遙遠！





選好了嗎？

我們來看看妳選了哪張牌卡。

1. 隱者

渣男吸引力指數90%，分辨渣男辨識度太低

這張圖中的人，只提著一盞微弱的燈光，在夜晚的雪地中找尋方向，其實是很難看清前面的道路是去到何方。當妳選到這張牌卡，代表著妳對於好桃花或爛桃花的辨識程度有待提升，或許是不想把人看的這麼糟糕，都把大部分的男人都看成是好人，因此很容易在投入感情之後，才發現對方真的很糟。

隱者牌提醒妳，這一年要把眼睛擦亮，讓心境可以清晰的牌卡，不然妳真的很容易遇到不適合的對象或是爛咖，在認識階段，可別把那些「會影響到相處的點，視而不見」，或解讀成自己想太多，而選擇相信這個人。因為刻意的讓自己忽略這些，就已經代表不對勁了，請拿出妳對感情的直覺，別欺騙了自己囉！

2. 世界



渣男吸引力指數15%，渣男退散，出現認真對象

恭喜妳選到了世界牌，並不是說在感情的這條路上妳沒遇過渣男，但隨著時間與歷練的累積，妳漸漸懂得與一個人交往不只是要看表面，妳對於感情的想法也愈來愈成熟。因此對於兩人之間的相處開始有不同的觀點出現，而世界牌正代表著妳的感情來到不同的階段，不再只是一股衝動和激情。

因此妳吸引到的對象也會是認真的，是屬於要長期相處的類型。但要提醒的是，當真的遇到不錯的對象進入交往之後，可別把各自認為能長期相處的標準套用到對方身上，而是接納彼此不同點，願意一起討論逐漸建立共識，那麼妳選到的世界牌會開始發揮功用，關於兩人如何開創一個屬於彼此的共同生活。

3. 惡魔



渣男吸引力指數50%，享受刺激感還不想安定

選到惡魔牌妳或許要先問問自己，是否準備好進入長期交往的關係，如果妳回答「是」，那麼妳需想到，當要經營長久的關係會有很多的激情會漸漸消失，戀愛的氛圍或小鹿亂撞出現的頻率會漸漸減少，取而代之的是兩人之間的熟悉。偶而出現對彼此的厭煩，或是有時會感到很無聊，甚至責任感是需要提升的，在一段感情中不會只出現妳喜歡的部分，也會有妳討厭的部分，這才是完整。

惡魔牌是一張可以選擇要或不要與渣男談戀愛的牌卡，因為妳可以很輕易的辨識出對方是認真還是玩玩，當生活無趣時，妳可以把跟渣男談戀愛變成一種生活調劑品，因為畢竟有的渣男真的幽默又才華洋溢，但只是不懂得什麼是擔當，但如果妳是認真的要長期關係，那麼就要搞清楚感情上的焦點是要放在哪邊。

4. 聖杯三



渣男吸引力指數75%，公開的多角曖昧關係

當聖杯三在問戀愛時，渣男很有可能就在身邊，要留意或許會出現奇妙的公開曖昧或多角關係，很有可能妳與其他人都還未在一個確立關係的狀態，但與這樣的人目前相處又像是朋友般，可以一起打打鬧鬧，談天說地，因此這很難界定是不要遇到渣男，可是當這樣的關係一旦妳認真了，那對方很有可能就會開始呈現渣男的狀態。

因為在他的認知中，會覺得「我們這樣不是很好嗎？不管他人怎麼想，或是開心的相處就很好，為什麼要這麼嚴肅？」因此聖杯三屬於和渣男開心玩樂，但不問結果的牌卡，那麼這就要看妳要不要繼續這樣下去，或許有一天是妳對於這樣的遊戲，感到厭倦了，想先離場，這樣時對方很有可能反而會變得認真，但是當妳真的想離去時，就會揮揮衣袖，不帶走一片雲彩，瀟灑退場。

5. 權杖七



渣男吸引力指數35%，覺得太費神乾脆斷了關係

這張牌出現時，在告訴妳前一段時間很有可能遇到了渣男，並發現渣男真的很麻煩，讓妳太費神，而到了最近妳開始冷靜下來，思考自己為什麼前陣子容易遇到渣男。或許會發現妳遇到的渣男有些共同特徵，例如像男孩般行事、做事不管後果、相處很輕鬆但看不到未來發展性、不知道如何生活，或是像個孩子般需要母愛，而妳剛好又渴望被需要，而因此吸引到這樣的渣男。

而權杖七出現是代表著妳真的受夠這些感情鳥事，乾脆把這種類型的人排除在外，需要先與自己好好相處，或許妳可以看看自己是否在感情中把對方寵壞，而讓對方的渣男元素提升，當願意放下那種被需要的感受來肯定自己，並願意接受對方付出，而不是在感情中只有妳單方面打拼時，很有可能認真的情感就會出現囉。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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