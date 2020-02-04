十分鐘完妝成「口罩正妹」！學會簡單3步驟　防疫也能美美的

▲戴口罩對抗武漢肺炎的同時，簡單幾個彩妝小步驟就能讓你變成「口罩美人」。（圖／翻攝IG＠sangk__k、＠r.rimvely）

記者張毓容／綜合報導

武漢肺炎疫情持續擴大，現在人人出門都戴上口罩，作為愛美的女性，就算戴口罩也要比別人美！因為口罩會遮住雙頰、唇部等大半張臉部，只露出眉眼在外，只要把妝容重點放在眉妝和眼妝上，簡單3個步驟，10分鐘就能快速讓你戴口罩也比別人美。

▲好的眉型可以讓臉部輪廓更清晰，看起來也更有精神。（圖／翻攝IG＠r.rimvely、＠3ce_official）



Step 1：畫好眉型凸顯臉部輪廓



畫好眉毛能讓五官輪廓更清晰，看起來也更有精神，且露出在口罩外的除了眼睛就是眉毛，這兩部位都很重要。可先用眉筆依個人眉型畫出眉毛輪廓、勾勒眉尾，並在眉頭順著毛流畫出毛流感，再利用染眉膏暈染適合的眉色和幫助眉毛定型。要留意畫眉頭時下手要輕，眉頭顏色要淡不宜過重，眉峰至眉尾顏色則較深會較為自然。

Step 2：填補內眼線＋俐落外眼線



先用眼線筆描繪內眼線，補滿睫毛內部間隙，創造自然放大的眼神，再利用可畫出俐落細緻線條的眼線液筆接續描繪外眼線，並勾勒眼尾加強眼神深邃度。

▲睫毛一翹加上根根分明又纖長，立刻放大雙眼。（圖／翻攝IG＠o.reon、＠raemi_lip）



Step 3：捲翹睫毛放大雙眼



用睫毛夾從根部夾翹睫毛，再刷上睫毛膏，讓睫毛根根分明且加強長度、濃度，讓雙眼瞬間放大打造迷人深邃電眼。

可搭配這些人氣彩妝好物

▲1028 飛激長瞬翹防水睫毛膏，NT$390；KISSME花漾美姬 瞬翹自然捲防水睫毛膏（纖長款），NT$399。（圖／品牌提供，以下同）





▲ILIA 一筆柔滑眼線膠筆，NT$950；Za抗手震極細氣墊眼線液，NT$350。

▲KISSME花漾美姬 美眉持色柔霧眉筆，NT$350；Integrate 完美特調眉彩膏n，NT$240。

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