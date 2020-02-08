累垮自己得不償失　5個工作狂心態不可有：我不在，公司會出亂子

編輯／JJ 圖／翻攝自Unsplash、Pinterest

在職場上備受長官重用與肯定是許多人的目標，不過在追求的同時，往往會讓自己陷入了「空忙」的泥沼。有些工作能力較好的人們，對自己所屬的公司會更有責任感，尤其是位於管理階層的職員，除了要達到長官的要求，更肩負下屬的所有工作責任，若是出現以下心態，就要小心成為工作奴隸，最後累倒得不償失。

＃工作再多也不願交給下屬

工作中的每個環節都很重要，但是工作量一大，就必須認清自己無法全權處理的事實，有下屬可以分擔工作時就應該加以利用，如果老是不放心把事情分配給下屬，只會讓自己的工作量越積越多，不但做不完，更可能讓最後總成效下滑。

＃覺得自己沒上班，公司就會出亂子

或許你的工作能力真的很好，公司相當依賴你，但是也別不信任自己的公司與同事們的能力，一間公司不太可能因為一個人不在而倒閉。

＃不敢休假，抱病也上班

承上「覺得自己沒上班，公司就會出亂子」的焦慮心態，嚴重點還可能導致你不敢休假，成為了抱病也要拖著身體上班的「工作狂」，這樣一來不僅讓自己受苦，也容易給身邊的工作夥伴帶來負擔與壓力。

＃每天加班，績效也沒起色

在學生時代，總有些人非常勤奮的唸書，卻怎麼樣也考不贏成天在玩的同學，就像是職場上天天加班，成效卻總是普普通通的「假勤奮」員工，如果出現這樣的情況，就要注意自己是不是「空忙」，是否花太多時間在沒這麼重要的事上，精準的分配自己的時間與精神也是很重要的，應重新審視自己的工作內容，什麼是該做的、什麼則是不必要的。

＃從不拒絕他人請求

在公司中能力好、效率高的人，大家經常都會找他幫忙，如果你正是扮演這樣的角色，卻總是來者不拒，總有一天會把自己累垮的。完成自己份內的工作並追求完美對你來說不難，但是如果為了博取他人對你的肯定，不斷把別人的事攬上身，就要小心反而影響到自己的成效，衡量能力不逞強，適時懂得拒絕也是很重要的。

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