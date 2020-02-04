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醫師曝「減脂黃金期」　把握年後2週到1個月是關鍵！

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▲▼醫師曝年後減脂黃金期。（圖／翻攝自IG）

▲擁有美好曲線是每個女生的願望。（圖／翻攝自IG/lovely_szi，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年期間飲食習慣大魚大肉、各式應景年菜加上餅干零嘴，若再搭配含糖飲料、酒類飲品，很容易攝取過多熱量，不少人放完年假肥一圈，進而求助減脂瘦身。

光澤診所陳錫賢醫師表示，想要年後減肥，年後兩週到一個月是減重黃金期，年後來求診減脂的顧客比平時增加三成，他分享透過利用複合機種交互作用減脂，三個月後是效果最好的時候，正好漂亮的迎接夏天。


▲▼醫師曝年後減脂黃金期。（圖／翻攝自IG）

▲減脂療程後三個月，正是最好狀態。

雖然多數人都曉得「少吃、多動」是減重的不二法門，但是現在人生活工作忙碌，大部份的民眾沒有時間運動，加上身體許多部位的贅肉是靠節食運動也難以消除的，如腹部、大腿、腰背等部位。

因此陳錫賢醫師建議可以透過減脂療程，利用複合機種交互作用，從小部位到大區塊，從深層脂肪到淺層，進一步精準治療，幫助還原緊緻肌膚。藉由脂肪同時具有怕冷又怕熱的特性，透過不同儀器加速消滅脂肪。

他建議深層脂肪採用冷凍減脂，可以安全大範圍的減少脂肪，淺層脂肪則採用隔空減脂治療，在溶解脂肪的過程中釋放熱能，緊緻肌膚，同時改善淺層脂肪的橘皮問題。

▲▼醫師曝年後減脂黃金期。（圖／翻攝自IG）

▲瘦身別只依賴冷凍減脂，運動和飲食搭配才是成功不二法門。

醫師提醒減脂不等於減少體重，療程後再搭配上日常生活中健康飲食和適度運動，療程後多喝水保持良好代謝，由裡到外做調整才是正確觀念。

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關鍵字：

年後減重, 減脂, 瘦身, 療程, 快速減重
fashion.net

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