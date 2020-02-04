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睡眠專家教你快速入睡法　做好「3處保暖」原來超重要

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▲▼睡眠專家教你快速入睡法。（圖／Unsplash）

▲想要擁有優質睡眠有撇步。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

年假結束，正式上班這幾天，你睡飽了嗎？根據研究，睡眠不足會影響專注力，更有可能引發肥胖問題。日本睡眠專家友野尚曾在書內提出多個入睡秘訣，跟著做不僅讓你擁有好精神，或許更是瘦身成功的契機。


睡前泡澡

睡前一小時用溫熱水泡澡，以38至40℃左右的水溫，浸泡20分鐘時間最佳，藉由睡前身體溫差來幫助睡眠，冬季可以選擇泡澡，夏季則建議在沖澡前先預開冷氣，這樣都可幫助進入深層睡眠。

▲▼睡眠專家教你快速入睡法。（圖／Unsplash）

咖啡因飲料少喝

如果你較難入睡，請盡量避免咖啡因飲料，尤其是傍晚後的茶類、咖啡都要戒除，攝取咖啡因會讓身體維持一段時間的亢奮狀態，若真的想喝茶，建議選擇無咖啡因康福茶，又或是盡量在中午前飲用，這樣最保險。

▲▼睡眠專家教你快速入睡法。（圖／Unsplash）

3個部位做好保暖

先前提到，體溫和睡眠息息相關，對冬季來說，做好保暖是擁有好睡眠的關鍵！因為脖子、手腕、腳踝都主宰著神經，只要這三處做好保暖，輕鬆入睡不是大問題。
 

▲▼睡眠專家教你快速入睡法。（圖／Unsplash）

打造的睡眠環境和入睡儀式

打造一個讓自己舒服的環境，可以幫助放鬆進入深眠狀態，像是盡量把燈關全黑，又或是用香薰幫助引導睡眠都是好方式。另外必須給身體設定提示，告訴自己應該睡覺了，像是睡前固定的看書、聽音樂，又或是關燈儀式，告訴自己是時候休息了。

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關鍵字：

睡眠, 快速入睡, 深度睡眠, 睡眠專家, 保暖, 溫差
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