低溫急凍肌膚又乾癢不聽話？皮膚科名醫教保養3關鍵擺脫敏弱狀況

▲低溫寒風侵襲，敏弱肌更容易受到影響產生不適狀況。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official、@emisuzuki_official）

記者張毓容／台北報導

近來氣溫急降，寒風猛吹冷颼颼，你的肌膚是否也開始變得好乾燥，且容易泛紅、乾癢不適，甚至有點敏感狀況發生呢？知名皮膚科醫師邱品齊就指出，近年因為敏弱肌膚質求診的人越來越多，很多人在換季、醫美術後都有臉部肌膚乾癢不適的問題，造成生活上很大的困擾。但其實敏弱肌沒這麼可怕，邱醫師表示「只要能減少傷害、正確保養，避免誘發因子，一定可以改善。」想重拾肌膚健康，快留意以下3個大關鍵！

▲敏弱肌的日常護膚品建議選擇成分簡單、溫和的產品。（圖／翻攝IG@abib.official）



1.選擇成分簡單的護膚品



針對敏弱肌的日常保養，邱品齊醫師建議，在產品的挑選上可依3個原則來挑選：第一，不添加香料、色素，成分單純；第二，不添加酒精、精油，成分溫和；第三，真空壓瓶不回流設計，配方安全。

2.有敏感狀況時先降低肌膚負擔



肌膚產生敏感狀況時，也不用過度慌張，邱醫師提醒，可以再次檢視手邊的保養品是否符合上述「成分簡單」的特色，並先讓肌膚休息和探求引發過敏的原因；再來要選用成份單純安全的保濕產品和符合自己膚質滋潤度的產品質地。

在肌膚不穩定的狀態下，保養品的成分越單純越好，不僅對肌膚負擔較小，也可降低致敏機率，可以搭配天然保濕因子，例如甘油、胺基酸，或是能幫助肌膚修護的成分，像是菸鹼醯胺、泛醇也都是不錯的考量。

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▲肌膚民感時要減少保養步驟，並以清潔和保濕兩大重點為主。（圖／翻攝IG@innisfreeofficial）



3.保養步驟盡量簡單點



邱品齊醫師表示，敏感的發生，主要是肌膚屏障受到破壞、失去原有的保護作用，因此保養重點只要把握「清潔、保濕」兩大重點，去角質、敷面膜等步驟都先不要進行。另外，清潔時要記得水溫不要太高、時間不要太久，洗臉後的感覺以不乾澀、不緊繃、清爽舒服為主，之後再擦上適合自己膚質滋潤度的保濕產品即可。

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