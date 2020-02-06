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成熟男人還是幼稚男孩？從這8點判斷妳的「他」長大了沒

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▲8點判斷他是成熟男人或幼稚男孩。（圖／翻攝pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝pexels

很多人都說，男生心智年齡成熟的比較慢，所以常聽到女生抱怨覺得另一半有時候不夠成熟，偶爾幼稚還會讓人覺得保有童心、滿可愛的，但若總是不成熟，妳就得變得像是他「姊姊」或他「媽媽」，幫他扛起許多事和責任，想想就心累。那要如何判別另一半是成熟男人還是幼稚男孩呢？快用以下這8點當作參考，判斷妳的他「成熟」了沒？

1.重視承諾

一個成熟男人絕對不會出爾反爾，對於自己說出的每個承諾都會很重視。所以在說出諾言前會先思考自己是否真能做到，如果可能做不到的就不輕易說出口，而說出口的就會想辦法努力做到。而那些喜歡滿嘴空話、大放厥詞，卻遲遲拿不出行動的男生，絕對跟「成熟」還沾不上邊。

▲8點判斷他是成熟男人或幼稚男孩。（圖／翻攝pexels）

2.心胸寬大，不計較小事

心胸很寬廣，不會斤斤計較，不貪小便宜，不在乎偶爾吃點小虧，也不會一天到晚因為一點小事抱怨東抱怨西。他們不喜歡被瑣碎雜事絆住，會將精神放更重要的事上，所以對於兩人間或家庭間的小爭吵，他們經常採取「提得起，放得下」的精神，是率先放下身段的那個人。

3.勇於承認自己的錯誤

思想成熟的人，通常能接受不同意見，也願意採納好的建議，對於自己犯下的錯誤也能勇於承認，不會找藉口推託，並且勇於承擔後果，想辦法改正錯誤。

▲8點判斷他是成熟男人或幼稚男孩。（圖／翻攝pexels）

 4.維持外表乾淨整潔

會注意自己外表的整潔，打理好外表不僅是尊重與之見面的對方，更顯示出對自我的要求。也不是說要穿的多帥氣或服裝一定要是名牌，但一定是從髮型、服裝到指甲、鬍子等細節都乾淨整潔，並且會依場合需求選擇適合的裝扮。 

▲8點判斷他是成熟男人或幼稚男孩。（圖／翻攝pexels）

5.不以自我為中心

懂得尊重自己，更懂得尊重他人，不會強求別人遷就自己，願意將心比心，站在別人立場上思考問題，願意和別人合作，也願意協調，而不是一昧的「我怎樣怎樣…」「就要照我說的這樣…」。凡事只考慮到自己，只以自己為中心思考的男人，很明顯就是心理「還沒長大」。 

6.有愛心，願意幫助他人

有愛心，有社會責任感，對於長者敬老尊賢，對於幼小、弱勢願意愛護幫助，像是看到老人、孕婦會主動讓座、幫忙，願意參與公益活動，救助急難等，不論是金錢或行動，願意幫助他人。

7.不輕言放棄

心理素養高，通常意志堅定，一旦確定目標，就會堅定地努力向前，願意堅持、有毅力，就算碰到困難挫折，也會努力找出問題所在，並想辦法克服和改正。雖然也會感到疲倦，但不會輕言放棄，稍微休息調適後，就會繼續努力。

▲8點判斷他是成熟男人或幼稚男孩。（圖／翻攝pexels）

8.以行動寵愛妳

成熟的男人不會只看妳外表美不美，更懂得欣賞妳的內在和特質。就算他們不是天天跟你談情說愛，但會以行動讓妳感覺到他對妳的在乎和疼惜。

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關鍵字：

兩性, 愛情, 感情, 男人, 成熟, 幼稚, 男孩
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