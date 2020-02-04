8種奇特的心理學現象！打哈欠會傳染、嚼口香糖能舒緩緊張

編輯／Amanda 圖／翻攝自pexels

大家都有聽過「心理影響生理」這句話，在現實生活中也常能看見許多例子，但或許你不知道，生活中有些心理現象可是非常實用！快來看看以下這8種有趣又奇特的心理現象，你知道幾個？

1.自然地轉移話語權



如果你想打斷一個一直滔滔不絕、讓你完全插不上話的人，你可以試試弄掉個東西，比如鑰匙、提袋或是筆都可以，在你彎腰撿拾的同時開口說話，就能不知不覺中很自然的打斷對方，而且對方還不會意識到。

2.顯現更有自信的樣子



如果想在跟人初次見面，表現出友善又有自信的樣子，你可以試試看向對方時，嘗試記住他們眼睛的顏色，當你在做這件事時，你跟對方眼神的交流會讓你顯現友好又有自信。

3.積極肯定的效力



有個很有趣實驗，當你和某個人聊天時，隨意挑選他話中的一個詞語，每當對方說到這個詞的時候，你就點點頭或是給予積極肯定的回應，幾次後你就可以發現，對方會開始經常說這個詞語。

4.下意識的詞語連結



有個現象叫做「無意識特徵轉移」，人們通常會下意識地把你用來形容別人的詞語跟你本人連結起來，也就是假如你讚美別人很善良、很正直，對方會覺得你也有這些特質；而當你說別人壞話時，對方也會把負面評價連結到你身上。

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5.缺乏動力的解救法



如果你對於學習或做某件事缺乏動力，先試著告訴自己「就先做個5分鐘看看吧！」你會發現，很多時候最後你都不止做了5分鐘。

6.測試對方是否在看你



如果你覺得有個人在盯著你看，你可以故意看一下手錶或是戴手錶的位置，如果那人確實是在看你，他也會下意識跟著看向自己手錶或手腕。

7.哈欠傳染法則



還有一種判斷對方有沒有在看你的方法，就是打哈欠。如果他確實在看你，他就會不自覺地跟著打哈欠，因為打哈欠是會「傳染」的。

8.舒緩焦慮感

如果你在某個活動或重要日子前感到很緊張，想要放鬆冷靜下來，你可以試試嚼個口香糖，因為當我們在咀嚼、吃東西的時候，大腦會產生安全感和滿足感。

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