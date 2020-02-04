武漢肺炎燒進精品圈！　Swatch集團停辦Time to Move錶展

▲Swatch Group宣布停辦3月蘇黎世登場的Time to Move錶展。（圖／品牌提供）

記者陳雅韻／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，目前全球總計25國逾2萬人確診，死亡人數共426人，嚴重疫情影響層面廣，時尚圈也受波及，全球最大鐘錶集團Swatch Group宣布，停辦原定3月4日至6日於蘇黎世舉辦的Time to Move錶展，將改由各國市場舉辦活動方式呈現新錶。

離開瑞士巴塞爾（BASELWORLD）鐘錶珠寶大展後，Swatch Group去年起開始舉辦只有旗下品牌的Time to Move錶展，參展品牌包括寶璣（Breguet）、海瑞溫斯頓（Harry Winston）、寶珀（Blancpain）、格拉蘇蒂原創（Glashutte Original）、歐米茄（OMEGA）、Jaquet Droz等6個品牌，今年邁入第2屆，卻碰上武漢肺炎疫情，不得不取消。

▲武漢肺炎疫情在全球延燒。（圖／記者屠惠剛攝）

Swatch Group在聲明中指出，「由於冠狀病毒疫情的不確定性，且確保我們的貴賓、夥伴與同事們的健康福祉，Swatch Group決定停辦3月4至6日於蘇黎世舉辦的Time to Move錶展」；至於緊接4月底登場的日內瓦Watches&Wonders錶展、巴塞爾鐘錶珠寶大展是否跟進，目前仍未有消息。而台灣精品圈近期活動也多數延期，卡地亞（Cartier）原定2月中的台中大遠百開幕活動，確定延至3月中旬，而寶格麗（BVLGARI）3月的高級珠寶展是否延期仍在評估中。