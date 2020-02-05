朴敘俊新劇火熱開播！IG私服穿搭同樣展現超Man男友力

朴敘俊演過許多高富帥角色，穿起西裝來霸道又帥氣。朴敘俊私下衣品也很好，以下是近期朴敘俊6套IG時尚，以黑色為主，搭配墨綠、卡其色單品，簡單低調的風格，配上那一雙大長腿，根本是理想男友的穿搭！

朴敘俊IG時尚1：拉長比例，長至腳踝的黑色大衣

朴敘俊最新公開的照片中，他身穿一件長到腳踝的黑色大衣，全身幾乎都是黑色系的，腳上卻套了雙亮眼的紅色運動鞋。朴敘俊有186公分，這身長版大衣把他的比例又拉長，看看朴敘俊那雙無處安放的大長腿，視覺上看起來都快超過190公分了吧！

朴敘俊IG時尚2：保暖風格，黑色羽絨衣+白褲



黑色羽絨衣和白褲看起來簡單，卻保暖又有型。不過朴敘俊的表情好像老頭啊～XD 朴敘俊似乎正在因為早起而感到困擾，感嘆著「早上好難」，這完全就是小編每天離開被窩時的表情啊！

朴敘俊IG時尚3：不夠瘦別穿，深米色長大衣



這套也是長到快接近腳踝的深米色大衣，朴敘俊一樣搭配黑色長褲和運動鞋，不過這一身如果不是像朴敘俊一樣夠瘦，這個顏色和設計，應該很容易顯得腫腫的。

朴敘俊IG時尚4：低調中帶有和諧，黑色系融合卡其色

朴敘俊私下的衣服都偏愛黑色系，而且是比較和諧搭配，幾乎都沒有鮮豔色彩。這一套同樣展現了朴敘俊的長腿優勢，雖然是全黑，但這次朴敘俊搭配了卡其色長褲，鞋子、帽子也是同色系。恰到好處加了一點色彩，才不會一身全黑，看起來太過壓抑。

朴敘俊IG時尚5：街頭風，墨綠色外套+黑色運動褲

這件則是走街頭風格，裡面一樣是黑色系、比較休閒的運動長褲，外套和鞋子分別都是墨綠色，一樣是有比較低調的路線，不過看起來又潮又酷。

朴敘俊IG時尚6：《梨泰院CLASS》造型，運用灰色&墨綠色元素

這一套曾在朴敘俊新戲《梨泰院CLASS》的劇照中出現過，看來應該是趁拍戲空檔拍攝的。這套依然用了墨綠色的元素，和劇中開著餐廳、在街頭生存的「朴賽路」一角很像，相信到時候電視劇播出，朴敘俊的穿搭應該會引發一股模仿熱潮吧～

朴敘俊的新劇《梨泰院CLASS》在1月31日首播，這次的角色不同於《金祕書》李英俊，是個人生有許多波折的小人物。相信到時候不只是穿搭，朴敘俊在劇中應該也會展現和《金祕書》、《三流之路》完全不一樣的演技～太期待這部播出啦！

文／美人圈 圖／翻攝自JTBC、IG@bn_sj2013

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