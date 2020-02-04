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武漢肺炎波及米蘭時裝周　GUCCI官方：亞洲媒體缺席確定取消看秀

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▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲武漢肺炎延燒米蘭時裝周也受影響，GUCCI台灣官方確定取消媒體看秀行程 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

新型冠狀病毒疫情持續延燒，3日再新增確診病例3235例，不見減緩趨勢，連帶2、3月的時尚圈大事，米蘭時裝周也恐大受衝擊，GUCCI台灣官方稍早表示，「亞洲媒體此次均缺席，確定取消前往行程」。

▲▼成都醫護人員搬運武漢肺炎隔離患者。（圖／路透）

▲武漢肺炎延燒義大利1月31日已停運中、港、澳、台直航班機 。（圖／路透）

新型冠狀病毒（武漢肺炎）全球總計25國逾2萬人確診，疫情燒到國際，時尚之都義大利早已停運中、港、澳、台直航班機，因此陸續上陣的紐約、倫敦、米蘭、巴黎2020秋冬時裝周勢必受影響。據悉，亞洲媒體將缺席義大利品牌GUCCI 大秀，因此公關也確定取消此次出行安排，原有計劃徹底泡湯。

▲prada。圖／達志影像／美聯社）

▲義大利品牌PRADA、FENDI總部無回應，台灣官方則處於觀望階段。（圖／達志影像）

同樣將在米蘭時裝周登場的品牌PRADA、FENDI，義大利總部均未回應武漢肺炎所造成的影響，目前得知消息還是會正常辦秀，不過台灣方面則是沒有媒體出席，PRADA僅有KOL莫莉、李瑜會現身看秀，其餘品牌則仍處於觀望階段。

不光是時裝周行程受到牽連，台灣精品活動也連連喊卡，原定於2月12日重新開幕的卡地亞（Cartier）台中大遠百店確定延後，下週登場的FENDI微風店也忍痛暫停，具體延後日期均未確定。

★圖片為版權照片，由路透、達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！
 

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關鍵字：

武漢, 肺炎, 時尚, 時裝周, 米蘭, GUCCI, PRADA
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