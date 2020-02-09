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《金師傅2》蘇珠妍爆紅！短髮展現甜美初戀感　換新髮型首選這款

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最近有在追韓劇《浪漫醫生金師傅2》的人一定都會注意到這位短髮女孩，不僅留著一頭俏麗的短髮、更有著融化人心的清新笑容，她就是蘇珠妍，一出道就與朴寶英拍廣告，一頭招牌短髮更是被韓網封為新一代「短髮範本」，甜美笑容更是被說和林秀晶相像，一起認識一下她！

一出道就與朴寶英合拍廣告受關注

蘇珠妍一出道就獲得與朴寶英拍廣告的機會，其實算是很幸運，也因為這支廣告受到大眾關注，看她們明明含著漱口水還硬要閒聊超好笑，而且站在臉超級小的朴寶英身邊也毫不遜色！

短髮搭配清新笑容，接演多部廣告、電視劇

甜美的笑容讓蘇珠妍成為廠商拍廣告時的最佳人選，接著她不僅拍攝多部廣告、也陸續出演韓劇《不想去公司》、網路劇《就算微不足道也沒關係》擔任配角，現實感的角色引發不少共鳴。

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

廣告中的演技更是清新可愛，難怪可以說是廠商的最愛！

出演《浪漫醫生金師傅2》，人氣飆高

不過真正讓大眾知道蘇珠妍這個名字的、絕對是近期熱播的《浪漫醫生金師傅2》，看過的人一定會掉進她的魅力裡！

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

劇中飾演被金師傅吸引、而來到石垣醫院的尹雅凜醫生，臉上總是掛著開朗又治癒的笑容，看起來雖然有點孩子氣、但對於工作相當認真，實力可是連金師傅也認可！

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

不得不說蘇珠妍的長相其實不算是一眼驚豔型、但是隨便一個表情都可愛，像是鄰家女孩般的純真感讓她莫名貼近大眾。

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

清新短髮魅力，韓網2020最新「短髮範本」

蘇珠妍從出道都是維持短髮造型，之前髮型甚至比起《浪漫醫生金師傅2》時更短，加上一頭瀏海讓她看起來更年輕，其實她今年已經26歲（1993年生）了、不說還以為根本高中生！

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

另外她已有嘗試各種短髮造型，像是這頭微捲短髮就有種日系隨性感，感覺非常適合冬天戴圍巾、帽子等，非常可愛。

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

上一點軟髮蠟抓出線條感，馬上變的時尚有型，誰說短髮變化度不高？看看蘇珠妍的「短髮範本」、就知道短髮變化也可以超多！

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

甜美笑容被韓網譽為小「林秀晶」

韓網上也有網友在討論，蘇珠妍的甜美笑容跟林秀晶非常相像，看一下對比發現兩人的眼睛、臉型之間，笑起來感覺真的很相似。

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

不笑的時候就比較不像，相較林秀晶給人一種疏離、高冷的感覺，蘇珠妍身上還是有一種甜美感，希望她之後也可以越來越紅、收割越來越多粉絲！

▲韓星蘇珠妍。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自SBS、lsacmodel、YouTube@동아제약 OFFICIAL、@호로요이、IG@sojuyeon_、@soojunglim_、@sojuyeon_official

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

浪漫醫生金師傅2, 蘇珠妍, 韓星, 短髮, 髮型
fashion.net

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