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夏奇拉穿adidas金鞋唱跳　另一雙水晶鞋竟要價60萬！

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▲▼ 夏奇拉,珍妮佛羅培茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏奇拉穿要價約60萬元的紅色水晶靴上陣表演。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

50歲「翹臀珍」珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）聯手拉丁天后夏奇拉（Shakira）登上今年美國超級盃（Super Bowl）中場秀演出，2位拉丁裔巨星火辣演出贏得好評，閃亮造型也深受矚目，特別是夏奇拉那雙飾滿施華洛世奇水晶的紅色靴子，竟然要價60萬元！

▲▼ 夏奇拉,珍妮佛羅培茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏奇拉戰袍裝飾123,000顆施華洛世奇紅色水晶，而與其搭配的紅色水晶靴也有3萬顆水晶。（圖／達志影像／美聯社）

珍妮佛羅培茲登上美國超級盃舞台的服裝，毫無疑問由友好品牌Versace包辦，光是銀色舞台裝就裝飾超過75,000顆銀色水晶；夏奇拉的戰袍更驚人，搖電臀時所穿的紅色兩截式流蘇裝，設計師Peter Dundas動用超過123,000顆施華洛世奇紅色水晶，而與其搭配的紅色水晶靴，出自以水晶裝飾出名的藝術家Daniel Jacob之手，耗費10天為靴子裝飾3萬顆水晶，宣稱價值約60萬元台幣，相當驚人。

▲▼ 夏奇拉,珍妮佛羅培茲 。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏奇拉換穿金色adidas球鞋，而珍妮佛羅培茲繼續踩高跟鞋唱跳。（圖／達志影像／美聯社）

夏奇拉另一套Peter Dundas設計的金色服裝，則搭配adidas特製的金色版本鞋，讓她能盡情表演，這時不得不佩服珍妮佛羅培茲穿高跟鞋的功力，唱跳自若，展現演藝圈大姊大的風範。

關鍵字：

夏奇拉, 珍妮佛羅培茲, 超級盃
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