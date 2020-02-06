泡完溫泉就來北投休息！推薦4家充滿風情與在地特色的咖啡館

▲（圖／豆咖啡粉絲專頁、拾米屋粉絲專頁）

雖然地處台北市，北投卻是一個十分自在、舒適的小鎮。臨近陽明山國家公園，不僅有溫泉、美景，在地文化、歷史、美食，更是讓來自世界各地的觀光客絡繹不絕！

當玩累了，或是泡完溫泉、爬完山想休息一下，可以去哪呢？身為北投人的編輯，要推薦在地人也很喜歡的4家咖啡館，皆充滿濃厚風情和在地特色，若有機會來北投玩，一定要去坐坐！

1.拾米屋Sheme House

▲（圖／拾米屋粉絲專頁）

拾米屋隱身於一條小巷弄中，如果沒有仔細端詳，很有可能就會錯過。靠近新北投捷運站，過去是北投農會的舊倉庫，店家保留倉庫原本的老舊裝潢和空間，營造出溫馨的時代感。

▲（圖／拾米屋粉絲專頁）

提供自家烘焙咖啡和手作甜點，多層次的口感以及配合季節、時令所推出的各種蛋糕、巧克力，早已深深擄獲消費者的心。另外，為了讓客流更順暢，自開店初期便開始提供吧台區站著喝咖啡能打折的優惠，反而有種不同的風情呢！

2.豆咖啡Beancafe手沖咖啡專門店

▲（圖／豆咖啡粉絲專頁）

豆咖啡是北投頗有名氣的咖啡館，將夢想和北投在地特色融入手沖咖啡中，10年前以一間3坪大的店面開啟了夢想的起點，靠著屹立不搖的信念走到今天。

店家對所有細節都十分講究，即便只是一顆冰塊，也全是以手沖的精品豆製成。此外，豆咖啡的招牌「胭脂北投」更是一定要喝的代表作，富含濃郁的蜜糖香氣，並帶著點淡淡尾韻的茶香，宛如北投給人那抹美麗、恣意的容貌。

3.拖鞋咖啡Slipper Cafe

▲（圖／Flora Lin）

拖鞋咖啡位於捷運北投站附近的小巷弄內，隱身在小小的平房中，外觀有一種可愛、溫馨的隨和感，讓人隨時都想進去坐坐、放放空。店內提供早午餐和各式西式餐點，如帕尼尼、義大利麵等，份量足夠且美味十足，很適合習慣睡飽飽再出門用餐的人。

▲（圖／拖鞋咖啡Slipper Cafe粉絲專頁）

其中，最特別的就是身為副店長的柯基犬Brobee，時常「穿梭」在客人的座位周圍，可愛的模樣使不少人為了牠特地來光顧呢！

4 黑金魚咖啡館

▲（圖／黑金魚咖啡館粉絲專頁）

編輯覺得，北投人好像都有一股「低調魂」。黑金魚咖啡館雖然就在北投捷運站旁邊，但店面不算起眼，旁邊又有一顆大榕樹，若沒有停下腳步，很容易就錯過。

原來是連鎖咖啡館的「老窩咖啡」，幾年前老闆興起了自創品牌的念頭，不變的是希望藉由手上那杯咖啡，帶給人溫暖與快樂。而店內的木桌和落地玻璃窗營造出的文青感，也算是一種鬧中取靜的氛圍吧！

常常假日不知道要去哪裡玩，還是總是待在家裡懶得出門呢？不妨安排一場北投一日遊，一次享受到溫泉、美景和美食，離台北市短短一個小時內的車程，當然要說走就走，立刻出發囉！

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