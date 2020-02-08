一個人也有罪？電影《單身動物園》要你45天內找到伴侶，否則將流放變動物

▲（圖／《單身動物園》劇照）

電影《單身動物園》為2015年的黑色幽默愛情片，由希臘導演尤格藍西莫執導。講述在未來社會中，單身成為罪狀。人類一旦單身，將被關進城中酒店，並得在45天內找到伴侶，才能回城內生活，否則將被變成一種自選動物，流放於森林。

社會病態的價值觀

▲（圖／《單身動物園》劇照）

現實生活中，「共通點」或許能使感情萌芽、升溫，卻不必然是兩人相愛、分開的原因。但若是像電影般，為之加諸「45天有效期限」呢？

《單身動物園》中，由於尋覓伴侶的時間有限，社會大眾多以共通點為認愛標準，並視之為「墜入情網」的捷徑。像是主角佯裝自己視命如草芥，只為得到冷酷女子的認可；又像是主角的朋友不停撞破鼻子，只為獲取「鼻血女孩」的芳心。種種荒謬行徑，不只諷刺人類「為了得到愛，不惜手段也要扮作他人喜愛的模樣」，也道出「社會集體價值觀」的可怕處──無論事情再荒腔走板，只要大眾皆奉行，就不奇怪。

單身究竟何罪之有？電影中的眾人沒時間多想，也懶得爭辯。脫單者置身事外，怎會在乎罪犯般的單身者；而單身者自身難保，也無心力駁斥體制外的種種不合理。

為了愛能犧牲多少

▲（圖／《單身動物園》劇照）

《單身動物園》原片名為《The Lobster》，即「龍蝦」。主角大衛在電影開頭便表明，若找不到伴侶，他想變成龍蝦，原因是「因為龍蝦能活超過一百歲，血是藍色的，很有貴族的味道。且龍蝦終其一生都保有性能力。」可看出大衛其實早有打算，並無非脫單不可的決心。

裝作冷血的大衛，後來得到冷酷女子青睞，很快便結了婚。然而才過不久，大衛便受不了這段用「欺瞞」和「偽裝」組成的感情，於是離開酒店，成為森林裡的叛逃者。本以為就此海闊天空，直到他加入叛逃者組織的反抗軍，才發現又落入「脫單有罪」的極端小社會中。

《單身動物園》畢竟為黑色幽默電影，大衛終於在這「禁止戀愛」的森林社會，找到他的真愛，為此，大衛感到欣喜若狂，他終於無須再偽裝成別的模樣，因為女主角和他一樣，都是近視眼。電影演至此處，不禁察覺導演對「命中注定」的懷疑，難道只因兩人有渾然天成的共通點，就能認定彼此為「真愛」嗎？

是要眼瞎還是龍蝦

▲（圖／《單身動物園》劇照）

於是，電影為男女主角出了道考驗，以證明兩人感情深厚。由於身處「脫單有罪」的組織，兩人決定逃離森林，返回城市共度餘生。然而逃離前夕，女主角意外失去視力，成為盲人，意味著她與大衛的共通點消失。在《單身動物園》的世界觀，沒有共通點的愛情並不成立，此時大衛可以選擇「用刀刺瞎自己，創造共通點」、「拋下女主角，繼續逃亡」、「放棄逃亡，變成龍蝦」。而電影尾聲，是大衛拿刀站在鏡子前，望向自己又望向刀，做最後的掙扎。

刺，或不刺？電影沒有回答觀眾的疑問。作為開放式結局，許多人猜測結局為「不刺」，畢竟原片名為「龍蝦」，主角最後大概變龍蝦了！然而編輯認為，最後的掙扎畫面，恰好對應人們身處關係中的各種妥協與交戰，同時暗指「愛情是盲目」的，唯有深呼吸、閉上眼，日子才能過下去。

作為《單身動物園》的旁觀者，很輕易便看出箇中諷刺或不合理處，但若是身處《單身動物園》內，我們又會如何行動，是聽命行事，還是起身反抗呢？

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