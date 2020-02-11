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年度色經典藍難駕馭？快來學Jessica、李聖經不敗穿搭3技巧

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Pantone年度色往往會影響整年度的流行趨勢，而2020的年度色「經典藍」優雅自信，在穿搭上更是人人好駕馭！年度色怎麼穿，參考女星穿搭示範就對了，一起往下看這3個穿搭小技巧，簡單就能瘦又高、更穿出高級感！編的新年新希望，就是穿搭品味提升、不要再飄嬸味啦～

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

穿搭技巧1：兩個顏色剛剛好

JESSICA的穿搭技巧一定要筆記，技巧簡單、人人適用又顯品味！關鍵在兩個顏色剛剛好，透過經典藍色與白色的交錯搭配，給人的感覺清新、有朝氣。

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

穿搭技巧2：一件厲害單品撐全場！

冷冷的冬天，選擇一件毛絨絨材質的大學T就對了！李聖經這件上衣從顏色、材質、到剪裁，都給人一種軟萌、無辜惹人疼的氛圍，搭配上那蜜糖棕髮色，像極了可愛動物，讓人好想抱緊懷裡！

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

其實對於日常穿搭沒想法的女孩，編也非常推薦投資幾款顏色搶眼、有特色的帽T！就好比Irene這件天空藍色的帽T，醒目的天空藍印上夕陽橘色大字，顏色鮮豔一下就能成為穿搭重點，再搭配上白色、藏青色等較低調顏色的配件，一點街頭一點休閒，素顏也不失高級感。

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

穿搭技巧3：牛仔褲萬年不敗

矮個子女孩這樣穿就對了！金高銀選擇了丹寧材質呼應2020經典藍，但透過襯衫與牛仔褲的同色系搭配，不知不覺的就將身材做最大限度的延伸，為了避免顏色單一乏味，再穿上今年度最流行的駝色格紋西裝外套，並以相近色的雀爾喜靴做呼應，簡單又充滿細節。

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

最後，想完美呼應本年度的經典藍色，一條丹寧褲就能完美掌握！丹寧褲要穿的瘦穿的時髦，我們可以掌握幾個小技巧：首先，捲起褲管露出我們最纖細的腳踝，或是像李聖經這樣搭配上穆勒鞋，露出大面積的肌膚顏色，能有很棒的視覺延長、長高效果。

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

或是像炫雅這樣，搭配上白色的厚底靴，一來增高二來和上身的襯衫毛衣做呼應，穿搭後既時髦又有層次感，還能完美藏著肉肉身材！

▲經典藍穿搭。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自Pantone、IG@jessica.syj、@hyunah_aa、@heybiblee、@kim.goeun、@ireneisgood

 【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Pantone, 經典藍, 穿搭, 女星, jessica, 李聖經
fashion.net

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