全台8間草莓甜品不藏私　屏東烤甜甜圈鬆餅必吃、士林草莓蛋糕最搶手

全台北、中、南通通有，用草莓的酸甜滋味與愉悅的心情來迎接新的一年吧！

士林宣原蛋糕專賣店

台北市／士林區

使用一口塞不下的新鮮草莓，並且不會用過多的糖蓋過草莓的鮮甜，而卡士達醬也是不甜膩！這家的草莓雙層蛋糕，需要網路預約，但今年預購人數似乎已滿，錯過得等一陣子了。

▲（圖／美食客歐咪吃什麼提供）

J FRUIT MART

台北市／大安區

J Fruit Mart是日本夫妻開的水果三明治與果凍專賣店，每天限量販售，用的是九州福岡縣、熊本縣的草莓，搭配柔軟的吐司跟完全不甜膩的鮮奶油，除了草莓以外的口味也是大受好評！

▲（圖／美食客zzhhen提供）

一百種味道

新竹市／北區

說到草莓季甜點，怎麼能忘了一百種味道！永遠需要排隊等待內用的新竹超級名店，內餡跟塔皮都很用心不馬虎，吃過就忘不了的甜點店，趕快抓緊草莓季來享用草莓塔吧！

▲（圖／美食客硬年提供）

窩巷HIDDEN LANE

台中市／西區

草莓小便當用蜂蜜蛋糕及草莓堆滿滿，蜂蜜蛋糕非常香且綿密細緻，搭配上奶味十足的生乳香草餡讓人不得不愛！草莓生乳千層滑順濃郁的口感、好拍又好吃的草莓酒杯，大大滿足草莓控的胃。

▲（圖／美食客charles_0516 蕭蕭提供）

第五大道FIFTH AVENUE甜點輕食咖啡

雲林縣／斗六市

第五大道店內以白色基底搭配綠意盎然植物點綴，整體看起來明亮且舒服。販售的甜食及鹹食都有特色又美味！舒芙蕾口感細緻綿密，也在草莓季推出了多種草莓蛋糕，很值得去品嚐一番。

▲（圖／美食客syuan提供）

木子家八寶冰

台南市／中西區

牛奶刨冰上放滿二十顆草莓淋上煉乳與果醬，每顆草莓酸甜適中，居然一張國父就吃得到！美味程度不輸附近的名店，還可以加湯圓、布丁增添口感！

▲（圖／美食客MommyPat佩特媽咪提供）

槑咖啡MEI COFFEE

高雄市／三民區

在捷運後驛站旁，生乳酪蛋糕及戚風蛋糕讓人想一訪再訪。近期也推出新品讓熟客們吃不膩，不定期公休日則會公布在粉絲專頁哦！

▲（圖／美食客童童提供）

小秘密さなMIMI KÖRI ミミ

屏東縣／屏東市

屏東有名的冰店小秘密，最近搬到新址，推出了草莓烤甜甜圈鬆餅，一整盤的草莓實在讓人無法抗拒！烤甜甜圈鬆餅搭配鮮奶油增添了層次。另外，草莓山刨冰跟經典草莓冰也很推薦。

▲（圖／美食客朵嵐念念提供）

圖、文／MENU美食誌

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