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楊冪5步驟瘦腿運動瘋傳！網友實測十天見效，大腿圍直接-8公分

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楊冪可以說是腿精女星中的招牌，不只擁有傲人的身材比例，一雙大長腿更是筆直又零贅肉！而最近更是有網友使用大冪冪的身材管理方法來瘦腿，實測十天大腿圍竟然就少了8公分！重點是連充滿肌肉的小腿也能瘦，對小編這種下半身粗壯的人來說，根本是福音！趕快一起看看要怎麼輕鬆擁有「楊冪腿」吧～

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

TIPS 1：剪刀腿，可消除腿部水腫

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

第一步就是很常見的瘦腿運動－剪刀腿！首先呈平躺姿勢，接著抬起雙腿交叉擺動，每一次持續做30秒再休息，而雙腿分開的幅度越大，瘦腿的效果也越好。這組動作每天做10-15組。這一步驟主要可以消耗大腿內側脂肪，讓腿部的線條變得更加緊致～如果想要順便鍛鍊馬甲線的女孩，可以在運動時將雙手伸直，身體微微上抬即可。

TIPS 2：弓箭步，拉長腿部線條

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

這一步也是非常簡單的瘦腿運動～一開始呈站姿，接著單腿向前邁出半步，做屈膝的動作，身體整體成弓箭步姿勢，並拉伸另一條小腿有感為止～單腿持續拉伸20秒後再換腿繼續做。這一步雖然只是一般拉伸，但是常做的話可以幫助小腿線條保持修長，腿型也會比較好看！

TIPS 3：跪姿抬腿，可提臀、瘦大腿

 

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

第三組運動是加強版的抬腿～首先以雙手撐地，單膝下跪，並慢慢抬起其中一條腿，感受到臀部、大腿的痠痛感後再緩緩放下，左右腿分別做20次。這一步既能鍛鍊腿部線條，還有提臀的效果。不過要注意的是，運動的過程中，背、腰跟膝蓋要全程保持挺直，才能達到最好的鍛煉效果。

TIPS 4：拉伸

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈） 

做完前三步後，運動後的暖身也不能忘記！先以兩腳掌相貼，上半身向前趴，並下壓至腰部、大腿有緊繃感為止～堅持至少10秒鐘再起身。這一步驟重複10次。除了能夠放鬆剛剛運動的腿部肌肉之外，更可以幫助運動大腿內側、柔軟筋骨。

TIPS 5：按摩腿部
 

▲楊冪瘦腿。（圖／美人圈）

最後一步的按摩可以說是楊冪腿管理法中最重要的！先在腿部塗抹精油、按摩霜，並用雙手緊貼腿部後方線條，從腳踝處提拉至大腿腿根。接著雙手交互緊握腿部，以擰毛巾的方式，由上往下擰，可以有效分解脂肪團，幫助腿部塑形。最後則用雙手拍打腿部，尤其是大腿內側，能夠促進腿部脂肪的迅速燃燒～

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠叶子、yogajournal.com、mindbodygreen.com、fitwirr.com、womenshealthmag.com、skinnymom.com、微博＠杨幂

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

楊冪, 瘦腿, 瘦身, 減肥
fashion.net

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