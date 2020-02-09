fb ig video ETtoday search mobile

逢甲夜市必吃美食TOP 10！小清新甜點、牛排杯一次征服你的胃

> >

每次去逢甲都不知道有什麼好吃的嗎？這篇收好！義式、韓式、日式、台式通通有。

石燕
文青的日式定食

唐揚雞酥脆多汁，定食的小菜都很美味，還有咖哩跟蛋包飯，份量十足！下午茶套餐更是CP值爆表，四個品項加兩杯飲品兩百元有找，並且裝潢風格超好拍。

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客CN提供）

HUN貳
台中人氣義大利麵餐廳

HUN來逢甲開分店啦！用蔬菜熬煮的橘醬加上大量蛤蜊的義大利麵早已收服許多人的胃，如果不想排隊等候可以先預約，除了義大利麵跟燉飯，也可以吃吃看他們的早午餐。

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

朴大哥的韓式炸雞
逢甲必吃韓式炸雞

朴大哥的炸雞有黑醬跟紅醬，要辣、不辣都可以調整，甜鹹的黑醬搭上蘿蔔泡菜很爽口。另外，辣炒年糕泡麵也好吃，不過辣度蠻高的，推薦給愛吃辣的人。

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

OVERLORD TAICHUNG
三種願望一次滿足

吃著牛排與薯條，再一邊喝著飲料，來逢甲就是要來這一杯！馬鈴薯薯條吃得到原味，牛排調味好吃。牛排有多種可以選，不吃牛的人也可以點豬排杯哦！

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客前往美食的道路上提供）

小小七手工湯包
皮薄多汁的好吃小湯包

現包、現蒸、現煎，有分大顆和小顆，肉餡紮實、皮薄又會噴汁！飛碟煎餃也推薦，底部不像冰花那麼酥脆，一端上桌就是薄薄軟軟的，餃皮很Q肉餡比一般鹹，就算不加醬也有味。

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客霜霜∥老少女日常提供）

海邊小屋
新鮮爆汁的海味

必點乾燒蛤蜊，一入口便有湯汁流進嘴裡，非常鮮美！店家貼心附上塑膠袋，讓客人邊走邊吃不怕蛤蜊殼無處扔。脫衣蝦的蝦身都已經去殼，只要把蝦頭咬掉之後就可以享受Q彈鮮甜的蝦肉！

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

櫻桃計畫CHERRY ESPRESSO
平價小清新甜點店

從店門就可以感覺小清新的味道，空間乾淨明亮！飲品和蛋糕價位都在百元以下，品質完全不馬虎，CP值很高，對學生和小資族是一大確幸！

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客馬雅提供）

小島遇見他
老厝甜點店

在巷子裡安靜的空間，老宅建築風格讓人舒適。專賣不同口味的可頌以及簡單的甜點，可頌口味多樣，不同於市售的常見口味，外層酥脆，內餡飽滿，各種口味都是銅板價，喜愛可頌的人別錯過！

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客童童提供）

逢甲冰菓室
浮誇系冰品

水果叢林直接使用半顆鳳梨當作碗，擺上滿滿五種新鮮水果，清甜爽口，且視覺效果驚人！哈球雪花冰也很受歡迎，使用半顆哈密瓜當作碗，甜甜滋味甜到心坎裡！

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客yuyu提供）

甲文青
逢甲排隊飲料店

招牌半熟檸檬青基底茶為青茶，加上了檸檬，略帶茶香甘甜味，喝著解膩，在夜市吃吃喝喝很適合來一杯！店面牆上有很多彩繪，寫著有趣字串。手搖控來逢甲記得先買一杯。

▲逢甲美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

MENU美食誌, 逢甲夜市, 石燕日式定食, HUN貳, 朴大哥的韓式炸雞, OVERLORD, 小小七手工湯包, 海邊小屋, 櫻桃計畫, 小島遇見他, 逢甲冰菓室, 甲文青
fashion.net

熱門文章

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

女友絕對滿意的情人節禮物清單：LV心型零錢包、愛馬仕方巾萬元有找

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

LV雙時區錶看了不眼花　精準吸引時尚旅人

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

三宅一生BAO BAO縮小更可愛！超搶眼全新四色限時販售

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

美妝版人氣爆棚！香奈兒限量唇膏金色蓋刻著山茶花　

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

威廉與凱特甜蜜吃冰淇淋　王子妃紅裝洩情人節將至

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

亮･珠寶／CINDY CHAO蝴蝶胸針飛進巴黎博物館

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

渡邊直美FENDI「撞包」影片曝光　美國演員大讚：她太有趣

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

蔡依林露「超狂螞蟻腰」帶貨PUMA！無死角身材網大讚：女王

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

「堅守愛情原則，別被沖昏頭」　戀愛天才蕭亞軒的10個金句

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

戴口罩搭訕率激增　「睫毛」成最大重點

ET Fashion

推薦閱讀

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

4種「安慰地雷語」不如不說　偏偏9成人都講過

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

懶得洗髮的人快學起來！改掉3個壞習慣就能減少頭皮出油

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

男生看了狂點頭！最愛女生穿的4樣時尚單品「寬鬆白襯衫無敵」

年度色經典藍難駕馭？快來學Jessica、李聖經不敗穿搭3技巧 讓果粉等了14年的球鞋！賈伯斯最愛的美製M992回歸　新配色超夢幻 NIKE壟斷前3名，大勝adidas！2019「十大暢銷鞋款」出爐　你有哪幾雙？ 紐約時裝周／茱莉安摩爾現身Tory Burch秀場　Jason Wu「蘭花」裝美出新高度 奧斯卡／《小丑》性感鄰居頂招牌爆炸頭　小公主茱莉亞被批：童星通病 日票選最愛「女友貼心舉動」　撒嬌才第3、第1名讓人猜不著 「錢就是熨斗，把一切都燙平了」　《寄生上流》超殘酷5大金句

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面