逢甲夜市必吃美食TOP 10！小清新甜點、牛排杯一次征服你的胃

每次去逢甲都不知道有什麼好吃的嗎？這篇收好！義式、韓式、日式、台式通通有。

石燕

文青的日式定食

唐揚雞酥脆多汁，定食的小菜都很美味，還有咖哩跟蛋包飯，份量十足！下午茶套餐更是CP值爆表，四個品項加兩杯飲品兩百元有找，並且裝潢風格超好拍。

▲（圖／美食客CN提供）

HUN貳

台中人氣義大利麵餐廳

HUN來逢甲開分店啦！用蔬菜熬煮的橘醬加上大量蛤蜊的義大利麵早已收服許多人的胃，如果不想排隊等候可以先預約，除了義大利麵跟燉飯，也可以吃吃看他們的早午餐。

▲（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

朴大哥的韓式炸雞

逢甲必吃韓式炸雞

朴大哥的炸雞有黑醬跟紅醬，要辣、不辣都可以調整，甜鹹的黑醬搭上蘿蔔泡菜很爽口。另外，辣炒年糕泡麵也好吃，不過辣度蠻高的，推薦給愛吃辣的人。

▲（圖／美食客charles_0516蕭蕭提供）

OVERLORD TAICHUNG

三種願望一次滿足

吃著牛排與薯條，再一邊喝著飲料，來逢甲就是要來這一杯！馬鈴薯薯條吃得到原味，牛排調味好吃。牛排有多種可以選，不吃牛的人也可以點豬排杯哦！

▲（圖／美食客前往美食的道路上提供）

小小七手工湯包

皮薄多汁的好吃小湯包

現包、現蒸、現煎，有分大顆和小顆，肉餡紮實、皮薄又會噴汁！飛碟煎餃也推薦，底部不像冰花那麼酥脆，一端上桌就是薄薄軟軟的，餃皮很Q肉餡比一般鹹，就算不加醬也有味。

▲（圖／美食客霜霜∥老少女日常提供）

海邊小屋

新鮮爆汁的海味

必點乾燒蛤蜊，一入口便有湯汁流進嘴裡，非常鮮美！店家貼心附上塑膠袋，讓客人邊走邊吃不怕蛤蜊殼無處扔。脫衣蝦的蝦身都已經去殼，只要把蝦頭咬掉之後就可以享受Q彈鮮甜的蝦肉！

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

櫻桃計畫CHERRY ESPRESSO

平價小清新甜點店

從店門就可以感覺小清新的味道，空間乾淨明亮！飲品和蛋糕價位都在百元以下，品質完全不馬虎，CP值很高，對學生和小資族是一大確幸！

▲（圖／美食客馬雅提供）

小島遇見他

老厝甜點店

在巷子裡安靜的空間，老宅建築風格讓人舒適。專賣不同口味的可頌以及簡單的甜點，可頌口味多樣，不同於市售的常見口味，外層酥脆，內餡飽滿，各種口味都是銅板價，喜愛可頌的人別錯過！

▲（圖／美食客童童提供）

逢甲冰菓室

浮誇系冰品

水果叢林直接使用半顆鳳梨當作碗，擺上滿滿五種新鮮水果，清甜爽口，且視覺效果驚人！哈球雪花冰也很受歡迎，使用半顆哈密瓜當作碗，甜甜滋味甜到心坎裡！

▲（圖／美食客yuyu提供）

甲文青

逢甲排隊飲料店

招牌半熟檸檬青基底茶為青茶，加上了檸檬，略帶茶香甘甜味，喝著解膩，在夜市吃吃喝喝很適合來一杯！店面牆上有很多彩繪，寫著有趣字串。手搖控來逢甲記得先買一杯。

▲（圖／美食客熊胖の 。妃常生活。提供）

圖、文／MENU美食誌

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