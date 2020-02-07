IU新畫報變身溫柔小女人，奶油杏桃唇超氣質　6支同款口紅必須筆記

IU最近為了首飾品牌J.ESTINA拍攝一組新的畫報，畫報中不僅展現了與以往不同的成熟美、暖色調的珊瑚妝容更是讓IU女人味飆升，完全就是女神降臨！

尤其是擦上「奶油杏桃」唇色更是美翻天，不僅自然、透出淡淡唇色，既優雅又有女人味。

不得不說IU真的很適合這種珊瑚暖色調的妝容，讓她看起來更清純無害、散發滿滿女人味，這種顏色也是男生最可以接受的顏色，是必殺的約會斬男色！

雖然目前沒有公布畫報中的唇彩是哪款，不過編輯搶先特搜幾款相似度很高的色系，一起看看IU同款奶油杏桃唇膏推薦！

IU同款唇膏推薦1：M.A.C 超持色乳霜唇釉 #587 蜜桃奶油，NT$1,000

M.A.C全新唇釉具高光澤度及飽和度，滑順的奶霜質地兼顧持色與潤澤保濕，一抹就是飽滿豐唇！其中熱賣的#587 蜜桃奶油就是粉粉嫩嫩的蜜桃色調，不管是單色塗滿或是畫咬唇漸層妝都美翻，也可以疊擦出花瓣般的暈染唇妝！

IU同款唇膏推薦2：NARS 狂歡派對惹火唇膏 #Jane，NT$1,100

NARS去年推出的聖誕限定（還是有常態版可以買），這款焦糖裸粉的#Jane絕對是隱藏版熱賣色！雖然是微霧質地、但是滑順不乾澀，非常顯白襯膚，讓整個人看起來超級溫柔有氣質！

IU同款唇膏推薦3：香奈兒 COCO晶亮水唇膏 #90 JOUR，NT$1,280

CHANEL去年推出這款新唇膏，一擦上就是水嫩雙唇、網友好評破表，這支#90就是美美的珊瑚蜜桃本人，一擦簡直嫩到出水，非常減齡！而且這種珊瑚色的唇彩不過於甜膩，而且巨顯白，是過年見男友、家中長輩也會喜歡的粉嫩色！

IU同款唇膏推薦4：DIOR 超惹火精萃唇膏 #808，NT$1,300



DIOR去年秋季推出的重點唇彩，這款精萃唇膏不僅上頭有精緻的LOGO之外、質地非常潤澤，像是潤唇膏一樣，同時具有顯色、滋潤雙脣的優點！其中#808是小紅書上討論度最高的仙女色，偏木質調的粉棕色非常嫩、是標準的「焦糖奶杏色」，給人感覺柔柔的、又不過於甜膩！

IU同款唇膏推薦5：YSL 奢華緞面柔霧唇膏 #112，NT$1,350



YSL小銀條官方照一出爐討論度最高的就是這支#112，絕美的裸粉玫瑰色調，不僅不顯黃、還非常氣質，是標準的溫柔小姐姐色！強調高保濕質地，有著「最潤柔霧質地」的稱號，是人人都可以駕馭的柔霧唇！

IU同款唇膏推薦6：巴黎萊雅 粉霧訂製唇膏限量版 #314，NT$450

L'oreal今年推出全新夢幻「小粉管」，將在1月限量上市！不只包裝超美、每一色都是為亞洲人設計，根本零廢色！#314是小紅書網友大推的溫柔小姐姐色，偏茶棕的裸粉色調非常溫柔，日常妝、上課上班擦、什麼場合都適合！

文／美人圈 圖／翻攝自J.ESTINAIG@baby_suelbi、@bbeyeliner、@maccosmeticstaiwan、小紅書@美Nee在澳洲、@南星星yx、＠舌燦桃花、@Jerrain_

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