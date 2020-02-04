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日本推「超狂環保口罩」化解搶購潮　可水洗、替換濾芯多次佩戴

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲新型冠狀病毒疫情持續延燒，口罩一片難求 。（圖／路透）

編輯／Ann

新型冠狀病毒疫情肆虐，口罩更是一片難求，全台迫切之時，日本MoMA Design Store 推出了一款 Airinum Urban環保式口罩，不僅經過了5層過濾，能夠有效阻隔細菌入侵之外，還可以重複水洗再利用，不需要每天換口罩，大大化解口罩危機。

口罩實名制度將在2月6日上路，屆時全台每人七天內限購兩片，對此引起不少網友反彈，認為完全不夠用，然而為了應付必須一天一替換的口罩，日本MoMA Design Store 推出了一款新形態環保式口罩，看似普通的黑色耳掛外觀下，其實藏有五層過濾層，除了有效隔絕空氣髒污，連帶花粉或是細菌等都能排除在外，確保使用者吸入純淨空氣。

另外，最大亮點莫過於口罩主體能夠水洗的功能，只要更換中間兩顆過濾器就可多次重複利用，大大降低了口罩替換次數。該款新形態 Airinum Urban環保式口罩售價¥7,920 日圓，約台幣2200元，價格雖然很高，不過並非一次性丟棄，也受到不少網友大讚，「超實用發明」、「日本發明太貼心」、「推出的正是時候」。目前已在日本MoMA Design Store京都、心齋橋實體門市以及網路門市開賣。

★圖片為版權照片，由路透供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：

武漢肺炎, 新型冠狀病毒, 口罩, 酒精, 日本, MoMA Design Store
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