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香奈兒「馬卡龍腰包」買大送小引熱議　Jennie也背上必成爆款！

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▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@jennierubyjane、CHANEL官網、marcjacobs官網

韓女團BLACK PINK團員Jennie有「人間香奈兒」之稱，昨晚於IG更新一組照片，雖看似慵懶的日常，卻還是時尚感十足，眼尖的網友也發現，Jennie身旁放的不正是近期大火的香奈兒（CHANEL）「馬卡龍腰包」嗎？嫩藍、綠與粉的搭配充滿春天氣息，可愛外型令人少女心爆發，有了Jennie的加持更必將成為下一個爆款！

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

在Jennie昨日（3日）發佈的貼文中，雖然包款不是照片的主角，但即使擺在角落還是相當引人注意。這款「馬卡龍腰包」其實早在Jennie IG上露出以前，就已在網路上被大肆討論。

長方體的包型有點像十分受歡迎的相機包，但它是腰包的款式，皮革為柔軟的山羊皮製成，加上經典菱格紋壓紋，以粉嫩色調的寶寶藍、淡綠與嫩粉拼接搭配，內置容量、夾層也相當足夠，兼具實用性與時尚外型。

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

更值得一提的是，這款「馬卡龍腰包」中還藏了一個包！前方看似夾層的掀蓋設計，其實是一個「小皮夾」，可以單獨抽出來，且LOGO也沒少，還能當作卡夾、單層錢包使用，等於是「買大送小」，非常具有小巧思～

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

▲除了熱門的馬卡龍配色外，還有粉橘、綠藍的配色款式。定價NT＄110,300。

Jennie的人氣之高，許多粉絲甚至會把她當成自己的時尚Icon，像是先前Jennie曾經背過的這款CHANEL小圓包，也瞬間變成熱賣款，不過基於CHANEL在精品界的價位不太親民，這邊推薦給大家小資更容易入手的激似款，MARC JACOBS 的這款THE STATUS ROUND CROSSBODY小圓包，價錢為425美金（約NT＄12,830），是入門精品的好選擇。

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

▲Jennie 香奈兒包。（圖／翻攝自香奈兒官網）

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關鍵字：

blackpink, Jennie, Chanel, 香奈兒, 腰包, 馬卡龍腰包
fashion.net

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