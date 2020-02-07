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運動內衣有口袋？NIKE創新一片式好拆解清洗　專為亞洲女孩量身訂做

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編／Linda  圖／NIKE提供、翻攝自UNIQLO官網

現今運動已成為許多女孩生活的一部分，而挑選一件兼具舒適度、造型外觀與足夠支撐力的運動內衣更顯得相當重要！你是否有過運動時內衣襯墊位移、不平整所帶來的不適感，又或在清洗運動內衣時襯墊遺失、掉落的經驗呢？NIKE近來推出兩款創新運動內衣幫助解決各種運動內衣易有的問題，更特別為亞洲女性打造量身定制的版本，完美貼合胸型，有在運動的女孩可千萬不能錯過。

Nike Swoosh One Piece Pad 一片式襯墊運動內衣
解決問題：兩片襯墊不平整、移位、變形

 ▲nike運動內衣。（圖／品牌提供）

難以放置的襯墊是女性運動內衣的一個癥結所在，而且有時一旦正確放到位時也很難平整；它們可能使乳房變形，或者可能在清洗時掉落，然後就很難再找到或配對。

▲nike運動內衣。（圖／品牌提供）

Nike Swoosh One Piece Pad 一片式襯墊運動內衣不但解決了此前襯墊相關的問題，採用從上方放置的一片式襯墊，還可用作可以收納的「口袋」，女孩們可以根據自身需求方便地放置和取出，且厚度略微增加，更加穩定有型。此外，Nike Swoosh 特別推出針對亞洲女性的版本，改良了內衣的設計、造型和材質以符合穿著需求。

Nike Ultrabreathe 超透氣運動內衣
解決問題：胸部出汗，導致內衣始終潮濕

▲nike運動內衣。（圖／品牌提供）

Nike Ultrabreathe 運動內衣是Nike目前為止最輕且排汗性能最良好的內衣，採用透氣性超過 70%的材質和輕量支撐設計，隨時吸濕排汗，穿得更為清爽舒適。

▲nike運動內衣。（圖／品牌提供）

Nike Swoosh One Piece Pad 一片式襯墊運動內衣即日起將陸續透過 Nike.com 官網以及指定零售店販售。
Nike Ultrabreathe 超透氣運動內衣將於今年夏天於Nike.com 官網以及指定零售店販售。

另外，如果偏好平價款式的運動內衣則可以考慮UNIQLO運動無鋼圈胸罩，可在運動時或多種場合穿，紮實支撐胸部，降低搖晃度。

UNIQLO女裝無鋼圈胸罩，NT$790

▲UNIQLO運動內衣。（圖／UNIQLO官網）

▲UNIQLO運動內衣。（圖／UNIQLO官網）

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關鍵字：

NIKE, 運動內衣, bra, Nike Swoosh One Piece Pad, Nike Ultrabreathe, 一片式內衣
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