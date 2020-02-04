安格斯12星座一周運勢2/3-2/9　天秤懶病發作、雙魚走向穩定交往中

牡羊 3.21~4.20

羊座這週最需要實行的主題是「低調」。雖然你真的沒有想要多引人注目，但總往往在不經間成為別人注目的對象，或是八卦焦點。這週受到水星移位的影響，特別容易心直口快講出傷人的話，人際關係打折扣；工作表現不俗，但仍得小心粗心的缺點。感情上少說多做，拿出誠心來會更討情人歡心。

金牛 4.21~5.20

金牛座耳朵硬、脾氣更硬的特質在本週特別明顯，雖然平日的你待人溫和，但只要是你堅持的事，就算別人說破了嘴也都別想說服你，未來一周將特別在感情、人際上擦槍走火，如果不改善你的脾氣，就會發現自己並沒有那麼吃得開。工作表現中規中矩，過年時的怠惰似乎沒有完全消失，疲累指數特別高。

雙子 5.21~6.20

結束了混沌不明的年節假期和開工首週，這週的雙子運勢在火星射手及水星移位之下，呈現大起大落的狀態，好運和壞運交替接踵而來，讓你的心情就像洗三溫暖一樣，人際運勢由黑轉紅，剛開始不看好你的朋友，後來都會紛紛支援你，成為你的貴人。只不過本周財運頗弱，消費購物上得提防自己在不知不覺間花光了錢。

巨蟹 6.21~7.21

受到水星庇祐，本週蟹座整體人際運不錯，走到哪兒都有貴人相挺，不少長輩也對你呵護有佳，能提供你各方面的幫忙。在工作上會有不錯的發揮空間喔！表現自己的機會很多！美中不足的就是感情運相對低落，原本以為的曙光很可能只是一場曖昧，建議單身者對感情要順其自然，否則太過患得患失很可能引發失落感。

獅子 7.22~8.22

這週的獅子似乎玩性大發，雖然早就收假了，心卻一直沒收回來，此時特別容易沈迷在好玩的事情裡，一遇見喜歡做的事情，立刻忘了其他人事物，完全地投入專注，這樣的你人際上大開，能因嗜好開展關係，與同好結緣。但感情運低迷，易戀人爆發衝突，建議你感情是需要經營的，可別為了興趣冷落了情人，適可而止是一定要的。

處女 8.23~9.22

在充分生養休息和收假調適後。處女座未來這週運勢仍不能說非常好，主要是處女座肩上的擔子太沈重，心中有太多煩惱，以致對自己要求甚嚴，也讓你在心情上有些放不開，即使機會近在眼前，你也可能仍然視若無睹，建議你在本周不妨做做能讓自己開心的事，至於太艱難太掙扎的任務，還是先擺一邊吧。

天秤 9.23~10.22

本週隨著水星的移位，天秤座本週幾乎可說是懶病發作，做什麼都欠不夠投入，似乎是有許多其他的事情吸走了你的注意力，工作上效率不算太好，常常忘東忘西，甚至於迷糊出錯，在原地繞了好幾圈。此時欲速則不達，愈是自己想做的事，愈是要好好計劃。感情處於停滯狀態，沒有辦法花心思在愛情上，沒有看得見的變化。

天蠍 10.23~11.22

歷經農曆年節的休息和上週的調適，本周蠍座的生活將愈來愈上軌道，隨著水星在週間移轉，運勢愈來愈強，週遭也會有很多意想不到的驚喜發生，偏財運佳，在工作上優異的表現也會成為長官最可信賴的膀臂。想要在感情上出現曙光的單身蠍座，則不妨抓緊這禮拜的運勢高潮期，把起伏的感情「定」下來。

射手 11.23~12.21

血氣方剛的射手在水星位移及火星本命宮位的推波助瀾下，本周異常浮躁，很可能會出現情緒上的失衡，這週的你抗壓性較低，容易因為工作上的小事，或在感情上芝麻綠豆大的事情而鬧得不可開交，人際走入小低潮，此時對射手來說會是自己脾氣的一大考驗，如果能忍得一時之氣，未來待人處世方面將會更圓融。

摩羯 12.22~1.19

摩羯本週運勢好壞參半，單身者愛情運勢不錯，機會雖然到來，但由於你顯然太小心翼翼，不夠積極之下可能會錯過大好時機，談感情還是要有些衝動。此外這週工作家庭運都還算不錯，手頭上要忙的事少了很多，將出現難得的清閒時光，可以趁著空檔給自己安排小小的養生計劃，把身體養好才能迎接接下來的操勞。

水瓶 1.20~2.18

默默期待感情的單身水瓶，本周愛情運勢將如同倒吃甘蔗一般，愈吃愈甜，只要你拿出你的細心與溫柔，後頭的發展就沒什麼不可能！對於有心想告白的人，可以透過簡訊或E-mail的方式讓他知道，身邊朋友也會是推動感情的助手，建議你多聽朋友的意見，在愛情上將會無往不利，人際表現在你的刺激下也是以紅盤作收。

雙魚 2.19~3.20

水星走到不利於人際的位置，本週魚兒要特別小心與人之間的言語誤會，雖然運用小聰明的貼心溝通一向是魚兒的強項，不過這週哪壼不開提哪壼的失誤率也特高，最好謹言慎行，有的時候話少一點可以避掉很多麻煩。桃花運還算不錯，會有條件都還滿優的對象對你展開追求，近期會是定下來的好時機。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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