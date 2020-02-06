12星座2月運勢：2020第一個水逆來了　雙魚、水瓶影響最大

本月將出現今年首次的水星退行，對雙魚座與水瓶座的影響比較大。時間從2月16日開始一直到3月9日，這段期間盡量不要推動大型計畫，因為可能出現變數，也建議不要簽署重要合約、使用醫美及昂貴的電器用品採買。人際方面可能出現溝通問題，團隊合作問題較多。

本月9日的獅子座滿月挑戰自我極限，可望掙脫過去的牽絆，告別不愉快的關係，感情就可能有意外驚喜。23日的雙魚座新月，意味理想、期待可能與事實出現落差。本月前兩週請盡量將重要計畫結案，這段時間思路清晰，也可開啟對話，適合破冰。下半個月多觀望不躁進，若能從事公益或慈善活動，更能逢凶化吉。

牡羊座

忙碌將是本月的寫照，事業會成為生活重心，剛轉換工作跑道或升官的牡羊座，壓力雖大但目標明確，是摩拳擦掌、好好表現的好時機。不過天王星會對你的財務狀況投出變化球，投資方面要謹慎。除此之外，其實旅遊、外派出差或留學都有收穫，異國方面的緣分也好。本月水星退行期間，建議與朋友不要有借貸關係，高額的電器產品也先別急著買。愛情順水推舟，近水樓台先得月。

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金牛座

本月重要的案子不要拖延，盡量在16日水星退行之前結案，若無法提前完成要有出現變數的心理準備。天王星一直在本命宮直到2026年的4月才會離開，這樣的試煉讓金牛跳脫框架思考，挑戰自己的極限。工作上易受到賞識，但當心樹大招風，良好的溝通能力很重要。有機會跟老朋友會面，放在心裡很久的想法可以付諸行動，單身的你可以主動些。另外，金錢運佳但要當心購物糾紛。

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雙子座

一直到年底，從事公關、創意或溝通相關領域的雙子，可望有一番作為。工作方面帶勁，收入也變得豐沛許多，稿費、版稅或是創業都有好成績。不過水星下半月將退行，工作的進度將會變得緩慢，過程中變數也多，要早做準備。本月金星能為你帶來聲望與個人魅力，單身的你，工作與社交場合都有不錯的桃花運，非單身的你，與舊戀人相遇可能擦出火花。

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巨蟹座

從上個月起，是否感受到戀情進展迅速，舊情人回鍋也出現意想不到的發展。本月桃花運仍不錯，可多拓展社交圈，合夥運也很旺，若有兼差創業或轉換跑道的打算，前兩週都很適合。火星會在工作宮位一直到16日，忙碌之外也將因此發掘新的機會。水星退行期間，推行新案的難度高，建議重要的案子提前結案。旅遊運很旺，可與家人或伴侶出遊，單身的巨蟹旅途上也可能有浪漫驚喜。

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獅子座

這是熱鬧非凡的一個月，活力十足，舉手投足都是焦點。雖然偶有挑戰，同時也會有豐沛的資源與回報。合夥運旺，如果是主管，將能獲得好的團隊。一直到本月16日，火星都會照亮獅子真愛宮，在社交場合散發魅力。有伴侶的你，與對方的誤會可望冰釋，單身的你，本月愛情將無冷場。另外，本月也適合減重。寵物運與小孩運也都很好，想要懷孕生子或養動物可以考慮。

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處女座

守護星水星將在本月16日退行至下個月9日，重要的計畫建議先擱置，或在上半個月完成，下半月不適合簽署合約或是謀職面試。吉星木星在第五宮有助於受孕，想要生小孩的女性可以把握機會。婚姻宮也有加持，適合籌備婚事。本月第一週的愛情運最好，另外月底的雙魚座新月也會帶來好機會。新月加持創意，也讓你有機會重新開始一個計畫。火星帶來好的團隊與合夥運，搬家找房子也會順利。

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天秤座

木星去年底在家庭宮，將一直停留至今年底，對於想要買賣裝修房子或是搬遷的天秤都有好運。想要外調或是出國進修，本月的機會也很不錯，但要把握前兩週行動。水星退行期間，會出現混亂與溝通問題，也建議不要跟朋友家人有金錢上的借貸，醫美相關計畫也延到下個月中之後。今年八月前工作運都獲加持，會帶來更多動力。不過感情則需要謹慎一些，進展不宜過快，先觀望比較好。

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天蠍座

本月7日前愛情都獲得加持，真愛宮閃閃發亮，想要告白求愛建議主動。有伴侶的天蠍，關係可望加溫，建議與伴侶共同培養興趣或旅遊。上半個月可能支出變多，要做好財務的控管，建議不要做風險性高的投資，與親朋好友的借貸也要盡量避免。本月也可能遭遇團隊糾紛，得逆向思考主動澄清疑慮，透過溝通減少誤會。收入穩定成長，但規劃分配可以多思考可能性。

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射手座

本月財運持續受到加持，過去的努力很快會看見回報，新的工作機會、客戶也能能讓荷包滿滿，今年一整年收入都會與努力成正比，度假休息不防暫緩吧。不過建議優先償還債務，不要再做過多無謂的支出。月中之後儘管水星退行，但行動力不減，現在就是好好衝刺的時機點，專業聲望可期。還有金星帶旺人脈與知名度，也讓愛情運受惠。

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摩羯座

過去幾年土星帶來的挑戰進入尾聲，很多重要的目標都會看到成果，計畫也都有進展。去年12月2日吉星木星進入本命宮後，雖然被賦予重任，生活忙碌，但現在的魔羯目標明確且有貴人相助。一直到今年底之前，都能心想事成。16日開始直到下個月30日這段期間，會感受工作效能與競爭力的提升。23日的好運可以推動大案子與簽合約，而感情可以主動，只要有把握就出擊。

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水瓶座

注意這陣子的情緒波動，工作與感情可能讓你壓力變大。16日前社交生活活躍，能讓你遇見貴人，但口舌是非多，記得公開場合少說多聽以免惹麻煩。新朋友對你有很大的啟發，可能影響對未來的規劃。16日至3月9日這段期間，水星在水瓶的財帛宮退行，進帳可能延遲，建議不要投資借貸。工作上正是進行大案子的時候，應於本月初即啟動。最後，愛情方面月底運勢好。

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雙魚座

本月有機會希望成真，交到新的朋友拓展人生視野，真愛宮受到木星加持，有可能遇上心靈契合的對象。過去的努力在本月會有更具體的回報，不過要注意水星16日開始退行，一直到下個月9日，這段期間很多事情會出現停滯與不順，建議早做準備。本月第一週是個魅力十足的時期，無論求職面試還是告白求愛，都能無往不利。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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