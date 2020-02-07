21款精品皮夾指南！PRADA經典款最耐看、文青女孩首選GUCCI雙G海軍藍

幫自己的衣櫃、鞋櫃注入新血，對大部分女生來說，可是農曆新年重要的課題之一，每日隨身攜帶的皮夾，自然也在汰舊換新的清單內，想趁過年幫自己換個新錢包的你，不妨鎖定這篇購物指南，從各大精品到設計師品牌的經典款中夾、短夾一次備齊，只好領完年終、紅包就手刀購入。

BURBERRY花押字圖案絎縫長夾，NT$23,500

採用行縫百分之百的羔羊皮材質，以節慶感濃烈的正紅色製成，再加上一眼就能看出的Thomas Burberry專屬標誌Logo，並設置可拆式的D型環，可以自由搭配吊飾打造個人化造型，長夾的尺寸提供多格卡夾及零錢袋，另有短夾的尺寸供選擇。

BURBERRY 絎縫羔羊皮卡片夾，NT$20,500／BURBERRY 浮雕皮革卡片夾，NT$18,800

喜歡背小包外出的女孩，絕對少不了功能齊全的小錢包。Burberry全新推出的絎縫羔羊皮卡片夾，運用柔軟的羔羊皮製成，並飾有亮澤經典Thomas Burberry花押字，內含三格夾層及零錢袋的設計，可以放置信用卡、悠遊卡及零錢，同時搭配可拆卸的鍊帶，方便女孩上接攜帶。另外還提供蜥蝪紋浮雕皮革拼接的黑色款。

CHANEL小牛皮Boy Chanel拉鍊長夾，NT$37,200

身為小香迷的你，又怎麼錯過最新上架的2019/20 Cruise度假系列中的粉嫩新色，品牌經典的菱格紋皮革，結合多層卡夾、零錢帶的長夾造型，加上便利的拉鍊設計，適合女孩們上班、外出攜帶，重點是粉嫩的春夏色調，要我們如何抵擋呢！

CHANEL黑色橢圓拉鍊零錢包，NT$25,700／CHANEL Boy Chanel釦頭Wallet on Chain，NT$84,600

偏好懷舊風格的女孩可以鎖定這款黑色零錢包，前端有金屬裝飾的雙C logo呼應熱門的復古化妝包Vanity case系列，品牌標誌性的菱格紋圖案也少不了，容量小規小卻還可以放入一張卡片呢。另外，今年崛起的鍊帶皮夾熱潮不退，2020年絕對會又有一波波的新品推出，首先值得關注的正是香奈兒的Boy Chanel釦頭Wallet on Chain，所謂wallet on chain就是鏈帶皮夾，不但可以手持，還具備肩背、斜背的功能，除了可放卡片、鈔票、零錢外，連手機都放的下。

BVLGARI SERPENTI FOREVER火鶴石英色小牛皮皮夾，NT$40,000

鍾愛寶格麗蛇頭扣環裝飾的女孩，又怎能少同系列的皮夾，以火鶴石英色的小牛皮皮革，搭配淡金色蛇頭扣環飾以黑色和白色琺瑯，蛇眼更是運用綠色孔雀石點綴，附有可拆式淡金色鍊帶，內含1個手機夾層、8格卡片夾層及2格鈔票夾層。

LONGCHAMP 焰紅色長鍊皮夾，NT$19,200

有著法式不羈態度與時髦感的Mademoiselle Longchamp系列，經典包扣是這個系列的重要標誌，又以背帶與琺瑯蠟封的設計為特色，選用優質的小牛皮革打造，焰紅配色則為新年帶來滿滿喜氣，搭配可側背的長鍊帶，可以滿足女孩出席各種場合。

LONGCHAMP 粉色手掛式拉鍊小皮夾，NT$9,900

對小皮件情有獨鍾的話，這款粉色的拉鍊小皮夾或許是你的首選。以Longchamp獨家空氣皮革製作技術，透過創新的超級柔軟小羊皮材質，加上明縫工藝打造而成，標誌性的馬鐙扣與品牌馬術精神相呼應，最後採用細緻的編織皮革滾邊，手掛式功能更方便女孩出門攜帶。

MICHAEL Michael Kors金屬Logo老花皮夾，NT$5,300

近年興起的老花風潮，就連皮夾也跟上了，MMK推出以品牌經典老花Logo打造的老花皮夾，一打開便是大膽的撞色皮革拼接，內含豐富的夾層設計，更附有移動式的卡片夾及零錢袋，加上標誌性的金色品牌Logo，偏愛復古風的女孩可不要錯過囉。

MICHAEL Michael Kors金屬Logo粉色零錢夾，NT$3,700

不只是造型小巧方便攜帶，就連售價也超可愛！MMK這款粉嫩的中短夾，採用柔軟的荔枝紋皮革打造，外頭還有品牌最具標誌性的金屬Logo，內含豐富的夾層設計及零錢袋，適合喜歡攜帶小包外出的女孩。

Salvatore Ferragamo粉色牛皮長夾，NT$20,900

Ferragamo經典蝴蝶結長夾系列向來是品牌熱賣款式，可愛甜美的蝴蝶結造型，搭配適合春夏的粉嫩色系，要女孩如何抗拒！皮夾為掀蓋式設計，內部含有多個夾層、零錢袋，還有一個可拆鍊帶式卡片吊牌，方便女孩放置悠遊卡或信用卡，絕對是通勤族的皮夾首選。

Salvatore Ferragamo黑色牛皮短夾，NT$16,500

Ferragamo的經典款可不只蝴蝶節系列，還有以總部大門上的釦環為發想的Gancini Logo系列。而這款黑色短夾正是此系列中的代表，運用細緻的牛皮材製打造，方便收納的折疊式的開合設計，內含一個零錢袋、鈔票層及卡夾層，該有的功能一個也沒少，身為黑色控的你務必入手。

FENDI Micro Baguette粉色零錢包，NT$21,600／FENDI 水藍色皮夾，NT$30,500

切合春夏氛圍的色調，絕對少不了採用百分之百小羊皮打造的FENDI粉色零錢包，以明星包款Baguette作為外觀設計，內含隱藏式三格卡片夾層及鈔票夾層，還有一格外側零錢包，並飾有標誌性的金屬FF Logo。除了小巧的零錢包款外，還有可以直接攜帶出門的水藍色皮夾，內含卡片夾層、零錢袋及鈔票夾層設計，就算當成手拿包使用也毫不違和。

GUCCI GG Marmont卡夾錢包，NT$15,600

GG Marmont系列是於2019秋冬首度推出的新品，採用斜紋條紋的馬德拉塞皮革製成，而這款卡夾錢包搭配Double G編織Logo，充滿70年代的復古氣息。內含5格卡片夾層、1格鈔票夾及零錢袋，功能相當齊全，結合深藍色與白色滾邊設計，文青女孩可別錯過囉！

GUCCI Zumi拉鍊長夾，NT$26,300

以女演員和實驗音樂家Zumi Rosow作為命名的GUCCI Zumi系列，2019年春夏系列首度亮現，而這款義大利製造的黑色長夾，是選用黑色粒面皮革製成，標誌性的Interlocking G Horsebit Logo則以金色、銀色呈現。內含12格卡片夾層、2格鈔票夾層及拉鍊零錢袋。

EMPORIO ARMANI皮革中夾，NT$7,800

隨著環保意識抬頭，EMPORIO ARMANI秉持著永續發展的理念，這款深色皮革中夾，便是採用環保牛皮革打造而成，並強調在製作過程中減少水使用。選用ARMANI經典藍色搭配紅色內裡為設計，內含多格卡片夾層、鈔票夾層及零錢袋，外觀飾有品牌經典標誌，低調又不失時髦感。

Chloé ''Chloé C'' 霧藍色長夾，NT$17,000

品牌熱賣的Chloé C系列除了迷你小方包之外，皮夾、小型配件同樣廣受好評，搶眼的C字Logo設計極具辨識度，搭配春夏新色「霧藍色」為女孩增添知性氣息，內含多層卡夾、鈔票夾及零錢袋設計，喜歡使用長夾的女孩，不妨趁新年為自己換個新錢包。

Chloé Alphabet 粉膚色短夾，NT$15,100

說到經典款皮夾，自然不能少Chloé Alphabet系列，可以自由添購Chloé Alphabet字母吊飾，打造個人專屬配件。這款粉膚色系的短夾，採用粒面小牛皮製成，搭配女孩們最難抵擋的粉膚色，內含6層卡片夾層、1格鈔票夾及拉鍊零錢袋。

TORY BURCH海軍藍Kira 縫線短夾，NT$7,890

標誌性的雙T Logo一眼就能辨識出來，TORY BURCH Kira系列短夾採用錯綜的斜紋縫線皮革打造而成，搭配金屬雙T Logo於皮夾上，結合搶眼的海軍藍色調充滿個性，不用萬元的售價更讓人心動。

MARC JACOBS 酒紅色Softshot系列皮夾，NT$7,690

選用柔軟小羊皮並以雙縫線勾勒出典雅的菱格紋形狀，結合細緻小巧的金色Double J Logo鑲嵌在皮夾外層，內含多層卡片格、鈔票夾及零錢袋功能，迎接新年的過節氛圍，搭上喜氣滿滿的酒紅色再合適不過，更別說不到萬元的售價了，小資女不妨領完年終入手一個吧。

PRADA 農曆新年系列短夾，NT$12,500

為了迎接農曆新年到來，Prada特地推出新年限定系列，將品牌標誌性的倒三角形鐵牌Logo換成紅色系，放在各種不同的配件上，皮夾系列自然也在其中，而經典黑色短夾結合紅色鐵牌的這款限定皮夾，內含卡片夾層、鈔票夾及零錢袋，其中零錢袋更以充滿喜氣的紅色系拼接呈現，當成開運皮夾可說是再適合不過了。

MIU MIU 粉色皮革編織短夾，NT15,000

夢幻系女孩務必鎖定！採用細緻皮革以編織手法打造的短夾，結合女孩們最難檔的粉色系，並壓印上品牌Logo，內含4格卡片夾、鈔票夾及零錢袋的設計，適合放入手拿包、小包等體積不大的手袋，喜歡粉嫩色系的你可別錯過囉。

DIOR Lady Dior紅色籐格紋小羊皮皮夾，NT$18,000

採用頂級小羊皮並以籐格紋圖案呈現，皮夾拉鍊結合「D.I.O.R.」吊飾，內部設有5層卡夾、1個拉鍊袋、1個平袋以及1個鈔票層。柔軟的小羊皮觸感，搭配小巧的造型設計，絕對是小包愛好者皮夾首選，趁著新年到來不妨為自己添購一款應景春夏的錢包。

DIOR 30 Montagne粉膚色裂紋小羊皮手拿鍊帶包，NT$60,000

2020年除了中短夾之外，帶有鍊帶設計的側背包同樣在趨勢，Dior這款30 Montaigne手拿包點綴醒目「CD」logo，並以亮面褶皺頂級小羊皮製作，展現典雅、氣質的形象。設有多個存放空間的主隔層和可拆卸鍊帶，提供肩背、斜背或手拿等功能，能滿足女孩出席不同場合的穿搭需求。

Hermès Kelly系列雙色小牛皮短夾，NT$121,800

身為愛馬仕迷的你，覺得Kelly包太難入手，不妨就從小皮件開始，這款Kelly系列雙色小牛皮短夾，選用頂級小牛皮製成，搭配上奢華的暗紫色調，展現迷人的女性魅力。內含多格卡片夾層、鈔票夾層以及零錢袋的設計，當成手拿包使用也相當方便。

Hermès 2002系列小牛皮皮夾，NT$133,100

喜歡較小尺寸皮夾的人，那就不能錯過Hermès 2002系列的小牛皮皮夾，大寫的H Logo在正中央，打開皮夾的方式也別於一般的打合設計，將Hermès品牌價值嶄露無疑。內含卡片夾、平袋及零錢袋的功能，還能變身成為腰包的功能相當實用。

DELVAUX Brillant系列新年限量手拿包，NT$79,900

2020年必入手的Wallet on Chain包款，DELVAUX也推出一款Brillant系列新年限量手拿包，將品牌著名的性感唇膏紅與年節的專屬色系，透過大膽創新的拼接方式呈現，標誌性的金屬包扣搭上經典黑色皮革，打開包內含多格卡片夾層、平袋及零錢袋，適合外出不愛大包小包的女孩使用。

CELINE復古粉色粒紋小牛皮小型短夾，NT$18,500

光看粉嫩色系是不是少女心立刻噴發！CELINE全新推出的粉色小牛皮短夾，採用100%頂級小牛皮打造而成，內含3隔卡片夾層、鈔票層及零錢袋設計，這回恰巧搭上春夏的粉嫩色系，是要女孩如何抵抗，柔軟的皮革觸感每拿錢包一次就心動一次阿。

Saint Laurent紋路浮雕皮革小字母組合信封錢包

新年到自然要換一個喜氣洋洋的正紅色皮夾，那帶有金屬YSL縮寫的翻蓋錢包絕對是首選，Saint Laurent以經典絎縫壓紋搭配正紅色，皮夾採用信封式設計，掀蓋上還放置金色品牌Logo，內含卡片夾、鈔票夾層以及零錢袋功能，零錢袋還分有拉鍊及鈕扣開合兩種，偏好這類錢包的女孩務必鎖定。

COACH 粉嫩撞色皮夾，NT$5,900

應景春夏的粉嫩色調，要女孩們如何說不呢！COACH採用粉色拋光鵝卵石顆粒皮革打造的粉紅撞色皮夾，外觀看起來是單一粉色調，翻到背後則是撞色設計，內含有四格卡片插槽、現金隔層及內部零錢袋，並以暗扣開合作為設計來節省空間，輕薄小巧的短夾正好適合愛揹小包的女孩。

COACH 撞色經典帆布小型皮夾，NT$4,900

老花風潮盛行！COACH經典的老花圖騰也吸引不少女孩的青睞，以經典帆布和復古馬鞍色的柔軟皮革打造而成，採信封式三摺設計，能輕鬆收納卡片、現金和鈔票，同時還可以放置零錢，功能相當齊全，加上親民的售價，偏愛復古風的你，務必放進待購清單內。

BOTTEGA VENETA 裸膚色1.5編織小羊皮短夾，NT$20,200

品牌標誌性的編織工藝，就連小皮件上頭也可以看見，BOTTEGA VENETA採用細緻小羊皮打造的短夾，搭配帶有光澤的裸膚色系，百看不膩。內含10格卡片夾層、鈔票夾層，還額外加入零錢袋功能相當貼心。喜愛素雅編織元素的女孩，自然不要錯過這款皮件。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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