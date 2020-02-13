早上起床氣色好差！5招拯救疲憊肌　睫毛與紅唇是關鍵

什麼是疲憊肌？早晨起床發現黯沉氣色差、妝感不服貼、細紋都出來了，不用別人說，自己都覺得糟透了。如果因為生活壓力、追劇、玩太兇、睡不好導致明顯的勞累感，很容易影響一天的心情，不妨透過激進的充電保養方式來啟動，打造紅潤飽滿好氣色，為自己打氣！

Tips1：加強補水保濕

前一天睡不好，肌膚特別容易感到乾燥、粗糙，洗臉時摸得到粗粗、油油的肌膚，因此沒睡好的當天早晨，最好要比平日更加強肌膚的保濕力，上市兩個月的京城之霜尊榮訂製保濕醒膚露是牛爾老師的新作，身邊已有美容編輯大大讚賞同時間推出的京城之霜尊榮霜，說是出差日本最好護膚品；不過最讓我驚豔的還有這瓶小金水，牛爾老師原本就是極乾肌膚，他設計出來的保濕露讓我一拿到手就很想嘗試。

擠出來在手背上，可以看到金色的細緻礦物粉末，隨著手背輕輕挪動，金色粉末也在凝露質地中微微流動，一開始我會先按壓兩下在手背上，以右手沾取全臉均勻抹開，再擠兩到三下，奢侈的在臉上一邊滑動，一邊按彈最在意的乾燥處，很快的就可以感受到肌膚的飽滿感，光澤粉末非常細微，肌膚像珍珠一樣有著令人滿意的潤澤光透感，牛爾老師推出的最頂級系列，全方面抗老，果然沒讓人失望啊！

Tips2：收伏臉上細紋

肌膚在沒電、能量不足的時候，吸收力與保護力都會下降，紋路也會看起來特別明顯，除了加強保濕，還有品牌推出局部使用，專門對付紋路大魔王的保養品。

Cellcosmet瑞士瑞妍是我很年輕時就認識的品牌，當時還定位在沙龍級高效品牌，瑞妍產品單價非常高，不是經常可以使用，又怕一旦愛上回不去，這次推出的無痕智凝霜，訴求以品牌穩定生物細胞性精萃10%，加上豐盈填充配方，針對肌底彈力、支撐度作用，使用在所有的保養之後，輕輕的塗抹在在意的紋路部位，像我就會使用在眼下紋路和法令紋，淡淡的柔焦效果，讓人有一種安心感。

Tips3：妝前步驟少不了

妝前這個步驟到底有多重要？在我採訪的每一位彩妝師們都不會少這個步驟，就該知道妝前乳的影響力。

一般來說，每個人因為肌膚類型、妝感訴求而有不同需求，而我則偏好加強保濕功效的妝前乳，像是Laura Mercier 喚顏凝露，我也會特別挑選保濕款，一月推出全新改版的Laura Mercier 喚顏凝露2.0，不僅在外型上變得粉嫩可愛，連擠出來的凝膠，也帶著綿花糖色澤。

新的喚顏凝露強化了水凝膜磁鐵技術，提供雙向保護，以水為基底，也不需要刻意避開眼周，是特別為有上妝需求的人設計，保濕款的配方多了深海植物萃取，質地更輕盈鎖水；因為我是混合肌，夏天可能就會改為使用經典型。

加碼：喚顏凝露使用法，很多人不確定喚顏凝露使用在那一個步驟，連我自己太久沒有使用，或是換了一個產品再回來用也會忘記，其實它是保養的最後一個步驟，也就是最後一道保養品之後，防曬之前塗抹，最主要是它也有保護的功效。

Tips4：保養型底妝是王道

肌膚累累的時候，最需要好好的呵護保養，做好妝前的保濕潤澤之後，再挑選一款適合自己的保養型底妝。

什麼是保養型底妝？就是不需要任何技巧，塗抹起來像使用保養品一樣，因為這種底妝在研發時，就加入高比例的保養成份，塗抹在臉上，很快就融化化開來，粉感也不特別明顯，但是氣色升級，均勻膚色，臉上像是打了光，多了膨潤與彈力，肌膚散發著奶油光澤。

雅詩蘭黛白金級寶石光精華粉底就是給我這種救贖感，因為一瓶底妝中包含半罐的奢華保養成份，就像以前彩妝師教的彩妝祕訣：當你肌膚狀況不佳時，可以在底妝中滴入一滴精華液一樣，這瓶添加了綠橄欖石與黑碧璽兩大寶石萃取，迅速為肌膚補充能量，當我同時推薦給身邊朋友，她一用在臉上，立刻以驚呼的表情回應我：「這瓶真的好！」姐妹就是要互推坑啊！

Tips5：掌握睫毛與唇妝上妝關鍵

明明很累卻還要化妝是一件麻煩事，你只要掌握兩個必做的功課即可，那就是睫毛與唇妝。這也是為什麼種睫毛的人，隔天起床都會開心的笑了的原因，眼妝看起來就是炯炯有神又立體，最近我的大愛就是它dejava 睫采分明立體睫毛膏，第一次使用就有囤貨的衝動。

通常這種細小刷頭捉膏體的能力有限，大多要刷多次才有感，這款紫色的dejava小紫，第一刷就是超~級~有~感！這一刷反而讓我不知所措，原本我還預備了刷200下的心情，現在才刷幾下就實現了，簡直可以用不可思議來形容。

另外不可忽略的是唇妝，我的化妝包總是有幾個不同顏色的Armani小胖丁，最近則特別喜歡奢華訂製柔霧唇露聖誕節推出的恆燦星光限定版星空亞曼尼#400G，不過第一次使用時，我的唇紋比較明顯，可能是唇部特別乾，日後加強保養後，比較沒有這種感覺，不論什麼場合，輕輕的塗上#400G，就有一種加持的力量，不只提亮氣色，持久度也是十分令人讚賞。

個人膚質、保養習慣簡述

膚色暗沉、兩頰偏乾，鼻翼易長粉刺，眼周總是有細紋，在保養時，就會特別重視潤澤與提亮；也特別在意底妝的服貼度、最喜歡水光感的透明妝感。因為暗沉困擾，搜羅了上百盒頰彩與打亮產品，唇妝也以飽和色系為主，還是香氛控，細節工具控。

賽拉2020年1月愛用清單參考價錢

京城之霜尊榮訂製保濕醒膚露，NT$2,400。

Cellcosmet瑞士瑞妍無痕智凝霜，NT$7,800。

Laura Mercier 喚顏凝露2.0 50ml，NT$1,500。

雅詩蘭黛白金級寶石光精華粉底30ml，NT$3,800。

dejava 睫采分明立體睫毛膏，NT$370。

Armani 奢華訂製柔霧唇露恆燦星光限定版星空亞曼尼#400G，NT$1,300。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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