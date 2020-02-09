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情人節送什麼？YSL香水、Jo Malone旅行蠟蠋禮盒　女友保證愛

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2月14日西洋情人節即將到來！各大美妝品牌像除了推出2020年情人節限定口紅，Jo Malone London、Tom Ford、diptyque、YSL、Dior迪奧、MFK、LE COUVENT洛蔻芳、adopt'、CULTI MILANO等品牌也推出情人節香水與蠟燭、擴香等，是慶祝情人節、打造浪漫氛圍的好選擇。

Jo Malone London情人節禮盒，60g*3／NT$4,710

Jo Malone London在2020/2/1~2/29推出一系列情人節專屬獻禮與包裝服務：

旅行蠟燭禮盒

印有俏皮奶油色愛心圖騰的情人節限定旅行蠟燭禮盒，裡面裝著3顆60g旅行蠟燭限定包裝，分別是：甜美可人的英國梨與小蒼蘭、熱情迷人的紅玫瑰、魅力誘人的牡丹與胭紅麂絨，為浪漫愛情持續升溫。

情人節限定包裝服務

以象徵愛的心形為靈感，推出情人節限定包裝服務：
1.愛心告白小卡：不限金額，即可獲得限量黑色愛心卡片，寫上戀人間的甜蜜宣言。
2.心形禮盒、愛心方盒：挑選2件產品，即可享有限量心形禮盒或愛心方盒包裝服務
3.情人節客製化字母刺繡服務：挑選2件產品，即可客製屬於戀人間的甜蜜暗號。

限定店點：台北101 & 新竹SOGO Big City

TOM FORD六大經典香氛奢華隨身瓶，10ml／NT$1,900

TOM FORD在2020情人節，精選6大經典香氛幻化為奢華隨身瓶，讓你把愛隨時帶在身邊。磁吸式設計，搭配獨一無二彩色瓶身，在2020 情人節用呢喃的愛情香氛，包裹住每個心愛的他/她。

6款味道分別是：

1.地中海系列阿瑪菲海岸-義大利柑橘油ORPUR®、手工擠壓檸檬ORPUR®、蘿勒、綠薄荷、紫蘇葉香調、茉莉。代表蔚藍、清新透徹的海岸線，適合獻給自由奔放和喜愛陽光的人。

2.地中海系列暖陽橙花-突尼斯橙花、義大利佛手柑、西西里檸檬、冬季黃柑橘、橙花、薰衣草、迷迭香、琥珀。遼闊的愛情，屬於海與天的愉悅藍調

3.私人調香系列白麝香-藏紅花、百里香、馬黛茶、白皮革、麂皮、乳香、獨特合成麝香。傳說中「不用香水也會愛上的完美味道」，用經典麂皮的個性香調詮釋那溫暖和性感的那個人。

4.私人調香系列茉莉紅-黑胡椒及白胡椒、快樂鼠尾草、茉莉花萼純香、伊蘭伊蘭、勞丹脂樹脂、琥珀。無時無刻大膽的愛，明知危險卻又上癮，最適合火熱情人。

5.私人調香系列神秘東方-珍稀沉香、花梨木、中國胡椒、檀香、岩蘭草、零陵香豆、琥珀。想撞香也難的神秘東方調，獻給沉穩，優雅，具有想法的另一半。

6.私人調香系列時尚暗黑-藏紅花，黑松露，玫瑰，廣藿香，樹苔，烏木，香草。結合男性陽剛魅力和女性溫柔氣息，將黑色性感發揮的淋漓盡致，時而樸實時而性感，一舉一動散發神秘魅力。

情人節包裝

即日起至，凡臨櫃消費滿NT$6,000，即能擁有TOM FORD限量情人節禮盒包裝服務(包含緞帶裝飾)，最經典的「棋盤紋路設計」全新推出紅色禮盒包裝，更直接將愛心的圖案置入TOM FORD LOGO中，代表害羞、濃烈、無畏、真摯的愛。

diptyque花都之水，75ml／NT$5,000

diptyque 2020情人節香水「花都之水淡香精EAU CAPITALE EAU DE PARFUM」特地向品牌發源地-巴黎致敬，也是品牌第一款柑苔調香水。首先出現的是新鮮佛手柑的清新，巧妙中和濃郁的果香，還有嵌入其間的粉紅胡椒。接著是保加利亞和土耳其玫瑰，還有來自非洲地區葛摩群島的依蘭依蘭，層層疊疊的花瓣呼之欲出，馥郁流香，無比甜蜜。最後則是木質的廣藿香，優雅結尾。這款香水為2020情人節推出了專屬限量包裝，之後則會變成常態包裝販售。

YSl LIBRE自由不羈淡香精，50ml／NT$4,400、90ml／NT$6,300

YSl 2020年重磅推出新香水「LIBRE自由不羈淡香精」，由ANNE FLIPO與 CARLOS BENAÏM兩位調香大師投注七年時間、從1570個配方樣本中精選出的香水，靈感源自YSL經典的煙管褲裝，將男性香水中所偏愛的薰衣草香調，融入YSL先生所摯愛的白色花香-摩洛哥橙花，點綴珍貴的馬達加斯加島香草，勾勒出茉莉的大方優雅，雪松的輕快鮮明和麝香的溫潤悠遠，以獨特的「清新性感薰苔調」，將男香風格大膽轉化為嶄新女香，就像YSL為女性打造勁帥性感的煙管褲裝一樣。

在瓶身設計上，經典的金色YSL LOGO鑲在玻璃瓶身上，同時字樣橫躺，隨著瓶身角度彎折，看起來極為精緻。瓶頸還以美麗金絲項鍊環繞，猶如高級訂製服的元素，搭配黑色立方體完美斜切瓶蓋設計，不對稱的隨興性感，再次完美呼應YSL先生「禮服要俐落簡潔、配件要精采瘋狂」的時尚理念。

前調：柑橘、紅伶薰衣草、黑醋栗、苦橙葉
中調：摩洛哥橙花、茉莉、醒目薰衣草
後調：馬達加斯加香草、雪松、麝香、龍涎香

Dior迪奧Miss Dior漫舞玫瑰淡香水，50ml／NT$3,300、100ml／NT$4,650

全新的Miss Dior 漫舞玫瑰淡香水，嶄新演繹格拉斯玫瑰馥郁奔放的蜜糖香氣。前味由義大利柑橘開啟清新氣息；接著是「格拉斯玫瑰」與活潑的「大馬士革玫瑰」完美共舞，調和出有著強烈存在感的玫瑰香氣核心；尾韻以白麝香使香氣更柔軟，還有廣藿香讓玫瑰淡香水，直到尾聲仍扣人心弦，就好像漫步在繽紛玫瑰花海之中。

MFK玫瑰之水L’eau A la Rose，35ml／NT$3,800、70ml／NT$5,900
MFK玫瑰之水情人節專屬優惠組合（玫瑰之水35ml+愛戀玫瑰迷你蠟蠋），NT$3,800

法國精品香水Maison Francis Kurkdjian的「玫瑰之水L’eau A la Rose」，原本在2019年推出時是亞洲限定販售，因為太受歡迎，今年2月才開放全球上市。聞起來像是浪漫的女人被玫瑰花包圍，香甜清透的味道環繞身邊，帶出一身純淨優雅與浪漫不羈。2020年情人節，Maison Francis Kurkdjian也特別推出玫瑰之水專屬限定包裝，以粉色的玫瑰包裝紙與緞帶，為每一位喜歡玫瑰的人，獻上一個粉嫩的情人節。

2020/2/1~3/31期間內，凡購買玫瑰之水70ml即加贈愛戀玫瑰5ml 1支。另有情人節專屬優惠組合：玫瑰之水35ml+愛戀玫瑰迷你蠟燭。購買玫瑰之水任一產品，即可享有粉色專屬包裝。

LE COUVENT洛蔻芳2020情人節禮盒（ANORI北極．冷風之水淡香精50ml、KYTHNOS基斯諾斯50ml，含品牌獨家設計花藝）NT$4,699

LE COUVENT洛蔻芳以天然珍稀香材滋養品牌，帶來獨特香氛輪廓與性格。2020情人節推出由「ANORI北極．冷風之水」的清新花香和「KYTHNOS基斯諾斯」的大地草本組成的禮盒，禮盒內還佈滿了代表愛情的花藝裝飾。LE COUVENT洛蔻芳也將於2020/2/13~3/1在台北新光信義A8百貨開設為期18天的情人節快閃門市。

 adopt'情人節限量新香，紅心皇后淡香精30ml／NT$890、100ml／NT$1,890；黑桃公爵淡香精30ml／NT$890、100ml／NT$1,890

法國adopt’香水2020年推出情人節對香「紅心皇后、黑桃公爵」，以王牌情人為靈感，將象徵智慧與愛情的紅黑桃心塗鴉彩繪至瓶身上，意味彼此心連著心，註定天生一對。

Cœur à Coeur紅心皇后

情人節的隱形戰袍，適合外柔內剛的溫柔誘惑者。晚香玉微妙而具有深度的香氣，散發著優雅與性感氣息，黑色香草的清新隨之飄散空中，誘惑著嗅覺感官。

花香調
前調：百香果
中調：白色花束
後調：黑色香草

As de coeur黑桃公爵

渾然天成的男性權威，散發出誘人魅力的感性香氣。新鮮葡萄柚充滿清爽能量，獨特感性的薰衣草完美糅合陽剛之氣，尾韻以零陵香豆的圓滑感做結尾，彰顯男性不失柔情的性感魅力。

芳香草本調
前調：葡萄柚
中調：薰衣草
後調：零陵香豆

CULTI MILANO愛的贈禮擴香，500ml／NT$4,200

來自義大利的居室香氛品牌CULTI MILANO在2020情人節，向美好的愛情致敬，推出名為「A TRIBUTE TO AMORE 愛的贈禮」限量擴香，將愛情的香氣注入其中，令人無時無刻體驗屬於家、屬於愛情的甜美生活。A TRIBUTE TO AMORE 愛的贈禮屬於東方木質香調，由輕盈歡愉的粉紅胡椒與尤加利、甜暖柔滑的岩薔薇與冬加豆、感性溫暖的廣藿香組成。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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