2020上半年8款面膜新品！從淨膚、美白到保濕　敷出好臉色

台灣女生愛敷面膜保養出了名，2020年到來當然也有許多面膜新品推出，包括THE BODY SHOP、ORBIS、L’OCCITANE歐舒丹、Giorgio Armani、LANEIGE蘭芝、Kiehl’s契爾氏、黛珂都有，而且從片狀到塗抹式，甚至是晚安面膜都有，讓大家新的一年都能敷出好臉色！

THE BODY SHOP大麻籽密集修護面膜，75ml，NT$850

THE BODY SHOP 2020年新春推出全新晚安滋養凍膜，蘊含法國大麻籽精華油及豐沛保濕成分如天然維他命原B5及甘油等等，質地豐潤不黏膩，在睡眠期間充分修護肌膚，一覺醒來肌膚感覺更柔嫩舒緩，水潤觸感長達72小時。

ORBIS酵美人晚安面膜2020年版65g，NT$1,000（限量）

迎接2020年東京奧運，ORBIS將世界3大養顏美容聖品，包括荔枝、真珠、米糠同時調配入今年的限量酵美人晚安面膜。融合古代美女御用的美顏成份與現代科技的發酵萃取，將美容精華像層隱形的保鮮膜鎖入肌膚。可以在夜間保養步驟最後薄擦一層或睡前針對容易乾燥的部位補強，持續利用睡眠時間替肌膚密集保濕、溫和煥亮，一覺醒來散發彈潤光澤。

歐舒丹蠟菊精華瞬效修護面膜+白皇后勻亮淨白面膜，4入，NT$1,520（限量）



L’OCCITANE歐舒丹選在2020年開春推出全新急救型片狀面膜，1片等於1整瓶精華液，只要10分鐘立即有感。藍色的「蠟菊精華瞬效修護面膜」，採用100%全棉天然纖維面膜，並蘊含高濃度的蠟菊精華油，使肌膚舒緩保濕、澎彈水潤，使用完隔幾天仍然感受到肌膚Q嫩。

白色的「白皇后勻亮淨白面膜」、針對亞洲女性需求量身訂製，以嶄新突破科技發掘繡線菊極佳美白功效，結合繡線菊淨白晶透因子、白桑根精萃與維他命C衍生物，深度密集修護，淨白肌膚，使肌膚更加水潤晶亮。

Giorgio Armani黑曜岩新生奇蹟賦活黑面膜，50ml，NT$7,500



2020年1月推出的黑曜岩新生奇蹟賦活黑面膜，主打作為保養第一步使用，一次達到活膚亮采、補水柔嫩與深層淨膚的頂級面膜功效，並且加速後續保養更易吸收。除了含有高濃度「黑曜岩精萃」與「重生密蘿蘭」兩大明星成份，還有首次加入的「火山精萃」與含有超過80%精純「火山豆精油萃取」。

這罐黑面膜更運用獨家的三重賦活轉換科技，在使用過程中，會感受從凝膠到精油、奶霜三種質地的轉換。剛敷上是有如星光般閃耀的黑色果凍凝膠，含有高濃度的火山精萃能深入肌底淨化，接著透過指尖輕輕按摩，又會變成油分子迅速導入肌膚，最後加水乳化，又會變成如奶霜般的綿密觸感，除了能溫和去除老廢角質，也能卸除彩妝，發揮深層潔膚的作用。

LANEIGE蘭芝白茶保濕2分鐘面膜，100片，NT$1,050



蘭芝2018年推出「白茶保濕牛奶水」，首創結合化妝水與乳霜的優點，在韓國創下每25秒賣出一瓶的佳績，2019年在台灣推出也廣受好評。因此蘭芝進一步在2020年1月推出縮時保養法寶「白茶保濕2分鐘面膜」。

白茶保濕2分鐘面膜吸收了整瓶牛奶水乳液在其中，採用100％的天絲棉材質，具有比純棉及人造絲更強的吸濕性和皮膚粘合性，能更有效將保濕成分密集輸送到肌膚中。只要2分鐘，迅速改善乾燥脫皮。而且每片直徑7公分的圓形設計，可直接敷在蘋果肌上方、眼睛下方的「W」區與額頭等等，快速打造肌膚局部立體光。全台僅限量推出500組。

Kiehl’s六胜肽精準撫紋三角面膜，（一盒6張*4），NT$1,300



Kiehl’s契爾氏的「皮膚科醫師配方系列」，在2020年1月推出抗老面膜「六胜肽精準撫紋三角面膜」，以六胜肽、玻尿酸這兩大高效抗皺成份，幫助放鬆因緊繃而產生皺紋的肌肉，並提升肌膚保濕度，讓肌膚重回膨潤緊緻的年輕感。

比較特別的是一張面膜設計成四片的三角形形狀，能針對細紋部位分區重點加強，不管是眼下、眼尾、眉間、法令處，只要有在意的紋路出現都能方便敷上。由於採用水凝膠質地，建議一片要敷上30分鐘。

黛珂LIPOSOME肌活全能面膜，20ml*6，NT$2,250

黛珂保濕美容液上市28年至今仍廣受大家喜愛，因此黛珂持續研究當中的「多重層微脂囊體」，終於研發出片狀面膜專用多重層微脂囊體，讓面膜在10分鐘內將保養效果發揮到極致。

2020年1月推出的「LIPOSOME肌活全能面膜」，面膜載體採用最高規格的高彈力棉質並使用三層式構造製成，伸縮彈性好，敷的時候宛若第二層肌膚般緊貼肌膚輪廓，讓多重層微脂囊體以及紫黑米淬取液、蜂王乳淬取液等美肌成份能一點一滴深入肌膚深處，10分鐘讓肌膚宛若喝飽水般，由內而外滿溢潤澤。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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