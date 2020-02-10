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2020年美容SPA推薦！千元享受貴婦級　從小臉到身心舒壓通通找得到

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不管是為了犒賞自己或為了定期保養，一場SPA絕對是女孩子們最舒服的享受！為大家推薦2020年，從頂級SPA會館隱舍、到美容品牌克蘭詩、Melvita蜜葳特、AVEDA推出的按摩新課程，從臉部到身體全方位照顧！

 隱舍彈繃雙魚子小顏課程

隱舍推出「彈繃雙魚子100分」小顏課程，使用希臘女化學家創立的美容科學品牌茱莉雅朵Juliette Armand，雙魚子、雙面膜雙按摩、三重精華的奢華保養，加上隱舍獨家小顏定位手技、Face Gym高頻率肌肉雕塑手技、頭骨筋膜調整放鬆，平衡臉部輪廓、飽滿蘋果肌、舒暢腫脹頭皮。建議連續6次課程最完整達到護膚效果，特別推薦給肌膚暗沉無光澤、有細紋皺紋、鬆弛膚況、睡眠品質不佳、偏頭痛、肩頸痠痛的困擾、想瘦小臉的女孩子們。

流程從放鬆頭皮開始，指尖一捏一放之間，放鬆緊繃筋膜。後續再從肩頸開始，以高頻率速度雙手帶勁刷動僵硬的斜方肌、頸部的胸鎖乳突肌。再高頻率地雕塑臉部線條、從下顎線到額頭肌肉，美療師的手柔軟中又帶著速度感，感受臉部的拉提拍彈，最後加強最困擾的眼袋處，舒緩腫脹。過程運用中、日式的骨技，手刀輕壓顴骨，讓蘋果肌更集中，並加強放鬆眼睛。在課程後，能感受雙眼更為明亮。

時間：100分鐘
價錢：NT$4,500

流程：卸洗→頭皮筋膜釋放+小顏定位手技→光皙抗老嫩膚霜（角質清淨）→葉酸活分子原液（第一重）→胎蛋白強化精華（第二重）→雙魚子抗老面膜（Face Gym肌肉運動手技） →魚子潤亮精華油（雕塑肩頸線條） →高速彈力活化液（第三重） →凍緊緻多醣面膜（手部按摩）→防曬日霜

隱舍Nuance Privée地址：台北市大安區仁愛路四段112巷41號

Melvita薰衣草舒壓放鬆按摩課程

Melvita法式美妍空間以Melvita蜜葳特2020年1月推出的全新身體保養「薰衣草舒壓放好眠系列」商品，設計出深層放鬆的「薰衣草舒壓放鬆按摩課程」。

最大特色，就是會以溫熱過的薰衣草舒壓好眠按摩油，透過大循環按摩方式讓身體肌肉更易進入放鬆狀態，溫柔而深層的揉捏手法，改善現代人因忙碌緊繃壓力造成的睡不好困擾，安撫僵硬疲憊的身心，進而幫助入眠並提升睡眠品質。有別於以往課程的60分鐘，薰衣草舒壓放鬆按摩課程還特別增加至70分鐘。

時間：70分鐘
價錢：NT$1,800（2020/1/31前優惠價NT$1200，每人限一次）

Melvita法式美妍空間地址：南京門市（台北市中山區南京東路一段50號1F）、台北新光三越南西店（台北市中山區南京西路12號2F）

克蘭詩純萃賦活能量護理

隨著保養新品「蘭花乳」蘭花純萃賦活乳的上市，克蘭詩SKIN SPA美妍中心跟著推出「純萃賦活能量護理」，強調植萃芳療肌膚護理，全程使用克蘭詩引以為傲的法式手法(Clarins Touch)按摩、也就是不使用任何儀器，所以全程更有溫度感，再搭配阿育吠陀、色彩、聽覺等元素，以五感的感官體驗消除身體深層緊張感。

時間：60分鐘
價錢：NT$3,300

流程：諮詢（客製化色彩諮詢與壓力點診斷）→放鬆（熱石紓壓按摩：肩/頸/手/前胸按摩）→臉部清潔（含去角質）→阿育吠陀熱油按摩（肩/頸/臉）→限定版薰衣草敷膜+手部按摩→臉部熱石按摩→清潔→肌膚保養（蘭花純萃賦活乳）

克蘭詩SKIN SPA美妍中心地址：台北市大安區大安路一段100號

Aveda梭時休憩之旅

以輕快的大面積長推，鬆開背部及肢幹的緊繃肌肉，搭配局部肌肉及關節處的加強按揉，有效釋放身體不適感。服務時間約50分鐘，一個午休的時間，就能快速梳理身體經絡，找回輕盈舒暢的輕鬆步伐。最適合忙碌的家庭主婦及上班族以及AVEDA芳療服務初體驗者。

時間：50分鐘（包含10分鐘沐浴及諮詢）
價錢：NT$1,000

地點：AVEDA大安店（台北市大安區大安路一段117號）
服務預約專線：412-8100（手機+02）

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 美容, SPA, 按摩
fashion.net

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