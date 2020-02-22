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減肥期間教妳怎麼吃紅心芭樂　吃對了肌膚更白亮

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芭樂的維他命C含量絕對勝出一般水果：比鳳梨高6倍，比柑橘高8倍。連皮一起吃，能獲得更加豐富的維他命C，幫助提高身體的免疫力，也可以預防高血壓，肥胖症，還可以排毒促進消化，最重要的是多吃紅心芭樂還可以讓肌膚更白亮！

怎麼吃紅心芭樂

另外芭樂還含有可以維持皮膚和粘膜健康的維生素A，以及孕婦必備的葉酸。芭樂的皮和種子都是可食用的。最簡單的吃法就是，清洗之後去頭尾，帶皮切小塊直接吃。想要更酸甜的口感可以撒上酸梅粉。

吃紅心芭樂的注意事項

1.芭樂可以放一點時間到有點黃的時候才是最好吃的，芭樂最好在午飯前半個小時吃。

2. 芭樂籽很堅硬，每個人腸胃耐受度不同，建議在短時間內不要攝取過量。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, marieclaire, 紅心芭樂, 瘦身, 飲食
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